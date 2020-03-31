Как приготовить антисептик для рук в домашних условиях

В условиях нехватки антисептиков для рук в магазинах Всемирная организация здравоохранения выпустила рецепт на основе спирта, по которому можно приготовить дезинфицирующее средство самостоятельно. «КП»-Барнаул» воспользовалась советами ВОЗ и протестировала этот рецепт. Сейчас он актуален, как никогда, ведь в городе уже есть первые заболевшие.

Что нужно купить для приготовления антисептика для рук

ВОЗ выпустила рекомендации по приготовлению целого литра антисептика со следующим составом:

- спирт 96-99% — 833 мл;

- глицерин жидкий 98% — 14,5 мл;

- перекись водорода 3% — 42 мл;

- кипяченая или дистиллированная вода — 110 мл.

Мы уменьшили эти объемы, поделив их на восемь, чтобы по итогу получить 120 мл антисептика. Дело в том, что емкость, в которую мы планировали его налить, имела небольшой объем.

Готовим антисептик для рук в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Для адаптированного под нужный объем рецепта мы взяли:

- 100 мл асептолина из ближайшей аптеки (спирт 90%);

- 5 мл перекиси водорода 3%;

- 1,8 мл раствора глицерина;

- 13 мл кипяченой воды.

Для удобства смешивания понадобится шприц — им легко отмерять миллилитры. Раствор можно готовить в любой последовательности. После приготовления его нужно тщательно перемешать. Готовый антисептик для рук советуют оставить в покое на несколько часов, а лучше на сутки — чтобы оставшиеся во флаконе микробы погибли и им можно было пользоваться без всяких сомнений в его эффективности.

Стоимость составляющих для дезинфектора довольно низкая: 100 мл спирта обошлись нам в 100 рублей, перекись и глицерин стоили около 50 рублей, шприц 13 рублей, а вода — по тарифу УК.

Где взять ингредиенты для домашнего антисептика

Емкость под домашний антисептик можно взять любую. У нас был флакончик с пульверизатором из-под другого антисептика. На наш взгляд, это самая удобная упаковка, потому что так санитайзер можно распрыскивать куда душе угодно.

Готовим антисептик для рук в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

В некоторых магазинах продаются пустые флаконы с пульверизаторами. На крайний случай можно купить что-то дешевое и вылить содержимое, освободив упаковку. Также, если антисептика нужно больше, можно купить в магазине товаров для растений отдельно устройство для распрыскивания, которое можно надеть на любую пластиковую бутылку.

Перекись водорода можно заменить хлоргексидином. И то, и другое — прекрасные эффективные антисептики, и нужны они для обеззараживания флакона. Глицерин можно заменить вазелиновым или любым другим маслом — оно нужно для смягчения раствора, чтобы он не пересушивал руки. Если антисептик неприятно пахнет, можно добавить к нему несколько капель любого эфирного масла.

Важно: согласно рекомендациям ВОЗ, в антисептике для рук должно быть не менее 60% спирта. Поэтому, если не удастся найти в аптеке 90% асептолин, можно взять 70%-й муравьиный спирт, но тогда стоит исключить из рецепта воду, и лучше снизить объем глицерина раза в два.

Также в магазинах по продаже техники и электроники можно приобрести изопропиловый спирт 99% (изопропанол). Он тоже отлично подойдет для дезинфекции.

Будьте здоровы!

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