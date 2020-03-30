Поликлиники и больницы Барнаула начали переносить прием плановых пациентов

Алтайские поликлиники и больницы начали переносить прием плановых пациентов из-за угрозы распространения в крае коронавирусной инфекции. Напомним, в регионе выявили первый случай заражения у женщины, прилетевшей из Доминиканской Республики.

- Сегодня с утра в поликлинике было полно людей – многие с признаками ОРВИ, без масок, все толпились в коридоре, - говорит сотрудница КГБУЗ Городская больница №5 Поликлиника №2, попросившая не называть ее имени. – Мы пожаловались руководству, что приходят больные с инфекциями, их быстро всех разогнали, но люди все равно продолжают приходить.

В краевой клинической больнице переносят талоны – принимают тех, кто уже находится в «цикле» и целесообразность приема превышает потенциальный риск заражения. Часть пациентов, которые пришли в понедельник на прием, были отправлены домой.

Люди приходят с признаками ОРВИ и без масок.

В регистратуре КГБУЗ городской поликлиники № 3 Барнаула сообщили, что плановые приемы на эту неделю просто отменяются.

- Не будет приема, звоните на следующей неделе. Сдвинется очередь или придется заново записываться и ждать – не знаю. Пока никаких инструкций мы не получали, звоните в следующий понедельник, - посоветовала сотрудница больницы.

Предполагается, что часть пациентов, имеющие на руках талоны в барнаульские клиники, получат уведомление о переносе приема – но пока у врачей просто не хватает рук всех обзвонить.

- По плановым операциям врачи коллегиально будут принимать решение по каждому пациенту, чтобы перенос госпитализации не навредил жизни и здоровью больного, - сообщает региональный Минздрав.

Предполагается, что часть плановых пациентов переведут на дистанционное наблюдение – по сути, они будут получать рекомендации врача по телефону. Аптеки продолжат работать в прежнем режиме, при этом лекарства для льготников могут получить родственники или волонтеры.

- В настоящий момент огромную роль в предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции играет ваша сознательность. Наши жители должны серьезно подойти к карантинным мероприятиям, ограничив свое общение с друзьями, родными и близкими и посещение общественных мест и поездки за пределы края, - сообщил Министр здравоохранения Дмитрий Попов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появился первый заболевший коронавирусом в Алтайском крае

Первый заболевший коронавирусом в Алтайском крае - женщина, которая вернулась из Доминиканы 10 дней назад (подробнее)

«Давка, шоу и музыка»: во время карантина в Бийске с шумом провели открытие магазина

ир во время чумы. Пока страна закрывает границы, держит тысячи людей на карантине и ускоренно готовит больницы к самым серьезным последствиям в связи с коронавирусом, в Бийске в субботу, 28 марта, с шумом провели открытие магазина (подробнее)