2020-03-30T09:03:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Поликлиники и больницы Барнаула начали переносить прием плановых пациентов

Экстренная помощь оказывается в обычном режиме
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Пациентов будут обзванивать, но пока у врачей не хватает на это рукПациентов будут обзванивать, но пока у врачей не хватает на это рукФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Алтайские поликлиники и больницы начали переносить прием плановых пациентов из-за угрозы распространения в крае коронавирусной инфекции. Напомним, в регионе выявили первый случай заражения у женщины, прилетевшей из Доминиканской Республики.

- Сегодня с утра в поликлинике было полно людей – многие с признаками ОРВИ, без масок, все толпились в коридоре, - говорит сотрудница КГБУЗ Городская больница №5 Поликлиника №2, попросившая не называть ее имени. – Мы пожаловались руководству, что приходят больные с инфекциями, их быстро всех разогнали, но люди все равно продолжают приходить.

В краевой клинической больнице переносят талоны – принимают тех, кто уже находится в «цикле» и целесообразность приема превышает потенциальный риск заражения. Часть пациентов, которые пришли в понедельник на прием, были отправлены домой.

Люди приходят с признаками ОРВИ и без масок.

Люди приходят с признаками ОРВИ и без масок.

В регистратуре КГБУЗ городской поликлиники № 3 Барнаула сообщили, что плановые приемы на эту неделю просто отменяются.

- Не будет приема, звоните на следующей неделе. Сдвинется очередь или придется заново записываться и ждать – не знаю. Пока никаких инструкций мы не получали, звоните в следующий понедельник, - посоветовала сотрудница больницы.

Предполагается, что часть пациентов, имеющие на руках талоны в барнаульские клиники, получат уведомление о переносе приема – но пока у врачей просто не хватает рук всех обзвонить.

- По плановым операциям врачи коллегиально будут принимать решение по каждому пациенту, чтобы перенос госпитализации не навредил жизни и здоровью больного, - сообщает региональный Минздрав.

Предполагается, что часть плановых пациентов переведут на дистанционное наблюдение – по сути, они будут получать рекомендации врача по телефону. Аптеки продолжат работать в прежнем режиме, при этом лекарства для льготников могут получить родственники или волонтеры.

- В настоящий момент огромную роль в предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции играет ваша сознательность. Наши жители должны серьезно подойти к карантинным мероприятиям, ограничив свое общение с друзьями, родными и близкими и посещение общественных мест и поездки за пределы края, - сообщил Министр здравоохранения Дмитрий Попов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появился первый заболевший коронавирусом в Алтайском крае

Первый заболевший коронавирусом в Алтайском крае - женщина, которая вернулась из Доминиканы 10 дней назад (подробнее)

«Давка, шоу и музыка»: во время карантина в Бийске с шумом провели открытие магазина

ир во время чумы. Пока страна закрывает границы, держит тысячи людей на карантине и ускоренно готовит больницы к самым серьезным последствиям в связи с коронавирусом, в Бийске в субботу, 28 марта, с шумом провели открытие магазина (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Продление студенческих проездных билетов в Москве с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции
С 30 марта по 3 апреля 2020 года жителей столицы настоятельно просят не покидать дом без особой надобности. «КП» узнала, будет ли продление студенческих проездных в Москве после периода самоизоляции
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта 2020: в Москве ввели режим самоизоляции для все горожан, а власти Китая сообщили об окончании эпидемии
Мы собрали последние новости о коронавирусе и необходимых ограничениях по всему миру и в России на утро 30 марта 2020 года
Всеобщий режим самоизоляции в Новой Москве 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Всеобщий режим самоизоляции вводится для всех жителей Новой Москвы независимо от возраста с 30 марта 2020 года. Рассказываем, до какого числа он продлится и как будет действовать
Новости 24
ТРЦ Galaxy закрыл большинство отделов из-за распоряжения губернатора
Девушка обчистила продуктовый магазин ради поездки на шашлыки
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
В Барнауле демонтируют колесо обозрения
Глава Барнаула попросил жителей города сидеть дома
Жителям Алтайского края продлят все льготы на полгода
В Бийске продолжают игнорировать карантинные ограничения
Появился первый заболевший коронавирусом в Алтайском крае
Мошенники пытаются обмануть пенсионеров, используя тему коронавируса
Барнаульские волонтеры помогут пенсионерам делать покупки
Жительница Алтая заразилась коронавирусом в Таиланде
На алтайских реках взорвали лед
АГУ проведет «День абитуриента - 2020» онлайн
Стало известно, как будет работать «Почта России» в Алтайском крае
Глава Белокурихи высказался насчет временного закрытия санаториев
Пассажира, прилетевшего из Таиланда в Барнаул, госпитализировали с температурой
Барнаул присоединится к всемирной экологической акции «Час Земли»
6 лет прошло с момента исчезновения Ксении Боковой из Новоалтайска
В сети «Курорт Белокуриха» рассказали о судьбе отдыхающих в санаториях
Алтайские справедливороссы озвучили вопросы к отчету губернатора
Единственное казино на Алтае временно приостановило работу
На Алтае в больнице находятся супруги с подозрением на коронавирус
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
Около 500 пассажиров прилетают из Таиланда в Барнаул вечером 27 марта
Вячеслав Франк отчитался о работе перед депутатам Гордумы
Нерабочая неделя в Барнауле: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
ВТБ сделал заявление по поводу налога на процентный доход
Барнаульский депутат предложила раздавать спирт на рабочих местах
Предприятия теплоэнергетики в Барнауле, Бийске и Рубцовске продолжают работу в непрерывном режиме