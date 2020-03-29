2020-03-29T11:21:53+03:00
Коронавирус Covid-19

«Давка, шоу и музыка»: во время карантина в Бийске с шумом провели открытие магазина

Толпа собралась на распродажу дешевых товаров в торговом центре «Ривьера» [фото, видео, аудио]
Иван ОЛЕКСЮК
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Открытие магазина в Бийске.Открытие магазина в Бийске.
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Пир во время чумы. Пока страна закрывает границы, держит тысячи людей на карантине и ускоренно готовит больницы к самым серьезным последствиям в связи с коронавирусом, в Бийске в субботу, 28 марта, с шумом провели открытие магазина. О рекомендованной "метровой дистанции" речи даже и не шло - тут бы в глаз не получить от желающих урвать порошок да пару дешевых кастрюль - а вдруг дефицитные времена снова начнутся?

- В шоке от увиденного сегодня в ТЦ «Ривьере». Проходила мимо и зашла специально сделать фото. Разве указы губернатора не распространяются на подобные мероприятия? Там столько народу, давка за порошком, шоу, музыка, ведущие! Не ожидала такого от администрации, - пишет горожанка в паблике «Инцидент Бийск».

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Вот такое веселое открытие Галамарта сегодня в "Ривьере" г. Бийска. Карантин не помеха
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Это притом, что пару дней назад администрация торгового центра "Ривьера" заявила, что отменяет все досуговые мероприятия. Почему решение не распространилось на открытие магазина - пока неизвестно. Телефоны дирекции в выходные не отвечают, а вызовы ена мобильные сбрасываются.

В открывшемся магазине отрицают, что проводили праздник. По словам сотрудницы магазина, попросившей не называть ее имени, шоу и ведущего не было.

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Праздник в Ривьере. Открытие нового отдела . 28 марта 2020. Карантин это шутка?
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- Праздничное открытие перенесли в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу. Изначально хотели сделать презентацию на входе, но буквально через час, когда увидели сколько людей пришло, все это дело, по распоряжению администрации торгового центра, свернули. На улице отменили промоутеров. К сожалению, анонс низких цен и открытия был сделан за две недели. И мы уже ничего не могли остановить. Сработала безадресная рассылка каталогов по почтовым ящикам, листовки на снижение цен – сами не ожидали такого ажиотажа, что будет столько людей. Они даже не давали вынести товар в торговый зал, окружили склад, не давали пройти – буквально дрались и бились за эти товары. Мы уже ничего и сделать не могли – нас эта толпа просто разрывала, - говорит сотрудница магазина.

Сотрудница открывшегося магазина в Бийске

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Будет проверка

Что будет теперь с администрацией торгового центра и магазина - пока не известно. В региональном управлении МВД сообщили, что знают об этом случае – проводится проверка.

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Несмотря на запрет массовых мероприятий в ТРЦ "Ривьра" торжественно открывается новый отдел. И как видно на видео, люди не совсем готовы соблюдать карантин, и тем более выдерживать дистанцию Были на открытии?
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- Мы зарегистрировали обращение. Какая ответственность возможна в отношении руководства, сказать пока сложно, не исключено, что делом займется Роспотребнадзор или прокуратура, - пояснили в ведомстве.

После этого случая мэрия Бийска еще раз обратилась к предпринимателям, пригрозив, если после подобных акций заболеют люди – виновников ждет уголовная ответственность.

Сдавать нарушителей

Тем временем, бийчан призывают «сдавать» предпринимателей, которые пытаются провернуть распродажи и акции, пока их конкуренты ушли на недельные выходные.

«Сидите дома! Эти меры нужны, чтобы разгрузить больницы и прочие службы, поверьте, нам уже не сладко, нагрузка дикая. Подумайте, что будет, если начнут массово люди просить помощи, а мы не справимся, стационары, МЧС. Если увидите призывы недобросовестных коммерсантов – скидки, распродажи, акции - сразу сообщайте в органы. 29 марта я работаю, все что увижу - передам в органы, - пообещал бийчанин Владимир Спиридонов.

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Бийчанин Владимир Спиридонов обратился к землякам
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ИСТОЧНИК KP.RU

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