Врач призвал «сдавать» предпринимателей за распродажи и массовые акции

Врач скорой помощи из Бийска призвал жителей сдавать властям недобросовестных предпринимателей, которые, несмотря на ограничительные мероприятия по коронавирусу, проводят акции, открытия магазинов и распродажи.

- Рекомендую всем, если увидите призыв от недобросовестных коммерсантов – скидки, распродажи, открытия магазинов – сразу сообщайте об этом в органы. Лучше в следственный комитет. 29 марта я работаю, все что увижу - передам в органы, - цитирует Владимира Спиридонова паблик «Бийск22».

Ранее в субботу, 28 марта, в Бийске, несмотря на отмену массовых мероприятий, открылся магазин. Там собралась целая толпа, желающая получить скидки на бытовые товары.

- Все меры для предотвращения заражения этим вирусом, существуют для того, чтобы разгрузить больницы и прочие службы. Поверьте, нам уже не сладко, нагрузка дикая.

Подумайте, что будет, если люди начнут массово просить помощи, а мы не справимся. Ограничите себя, сидите по домам, - пишет врач скорой помощи.

Ранее Виктор Томенко объявил табу на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные мероприятия и другие «массовки» до 5 апреля.

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