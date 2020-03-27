Зараженных коронавирусом в Барнауле будут отправлять в больницу РТП

26 марта губернатор региона Виктор Томенко отправился лично проверить, насколько Алтайский край готов к появлению первых больных коронавирусом. Пока, к счастью, меры предосторожности и низкая плотность населения спасает регион от напасти.

Экскурсию по антикоронавирусному госпиталю (больница для работников текстильной промышленности) для журналистов и губернатора провела главврач барнаульской горбольницы №5 Ирина Вильгельм.

- Мы готовы к эпидемии намного лучше, чем в 2009 году, когда в крае бушевал свиной грипп, - вспоминает Ирина Вильгельм. - План действий таков – пациентов, у которых диагностируют коронавирус, сразу направят к нам в инфекционное отделение. Оно готово принять 40 «легких» больных.

Если же их состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего, их направят в спец-боксы. Это три палаты для самых тяжелых пациентов. Как нас заверили, даже тяжелых больных здесь смогут выходить.

Палата для больных коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ

Во всех палатах госпиталя соблюдены повышенные меры безопасности. Даже еду здесь передают через специальное окошко, которое нельзя открыть с обеих сторон (с палаты и из коридора) одновременно.

Режим и порядок работы больницы будет зависеть от степени тяжести эпидемии. Если больных окажется больше 40,то «инфекционку» объединят с главным корпусом больницы, где есть еще дополнительно 200 койко-мест. При таком раскладе врачи и другой медперсонал будут жить на территории госпиталя или в соседнем санатории, чтобы избежать контакта со здоровыми людьми.

Главврач "горки №5" Ирина Вильгельм, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и губернатор Виктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ

- Сейчас мы планируем закупить для медперсонала специальные многоразовые костюмы, которые не пропустят коронавирус, каждый из них стоит около 50 тысяч рублей», - рассказал министр здравоохранения Алтайского Дмитрий Попов.

По словам главврача барнаульской больницы №5 Ирины Вильгельм, в госпитале есть одноразовые костюмы, однако их использование нецелесообразно. Каждый стоит от 500 рублей до полутора тысяч рублей. А для осмотров и проведения процедур одного зараженного пациента в день понадобится около 7 таких костюмов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что будет с ценами на крупы, макароны и муку из-за коронавируса

Последние пару недель в магазинах Барнаула бум на крупы, макароны и муку из-за коронавируса. О том, стоит ли ждать дефицита этих продуктов, и повысятся ли на них цены, «Комсомолка» узнала у работников пищевой промышленности (подробнее)

Что будет с нарушителями карантина в Алтайском крае: увольнения, штрафы и уголовная ответственность

По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заболевания коронавирусом, две пожилые женщины погибли. В Алтайском крае пока что нет ни одного заболевшего (подробнее)