Как на железнодорожном вокзале Барнаула и в поездах защищаются от коронавируса

«Комсомолка» посетила железнодорожный вокзал Барнаула и узнала, какие изменения там произошли из-за объявления режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса.

В вокзальном здании повсюду развешены рекомендательные таблички с информацией о коронавирусе и правилами профилактики. Уборщики тщательно обрабатывают все поверхности, до которых можно дотронуться – как внутри поезда, так и снаружи.

– Волноваться не стоит, обстановка на железных дорогах рабочая, – говорит Виталий Кляйн, пресс-секретарь Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги. – Мы, в первую очередь, режимный объект. Поэтому дезинфекция осуществляется в ежедневном режиме, независимо от ситуации с коронавирусом. Перед каждым отправлением все тщательно обрабатывается. Конечно, сейчас мы усилили профилактические меры в поездах, на вокзалах и везде, где работаем с пассажирами. Пополнили дезинфецирующие средства по рекомендации Роспотребнадзора.

В здании вокзала круглосуточно работает медицинская комната. Туда обращаются по разным причинам – плохое самочувствие, повышенная температура, первые признаки ОРВИ. Дежурный сотрудник должен выяснить, откуда пассажир, после этого применить заверенные алгоритмы.

– Самостоятельно мы замеряем температуру. По результатам вызываем консультантов из поликлиники, они по приезду осуществляют диагностику, проводят тесты, результаты которых мы передаем Роспотребнадзору. Ну и, естественно, потом госпитализируем больных, – рассказывает дежурный фельдшер.

Ранее сообщалось, что в РЖД создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. По всей стране проходят инструктажи персонала на случай выявления людей с симптомами заболевания. Работники, контактирующие с пассажирами (проводники, кассиры, дежурные), обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Перед заступлением на смену персонал проходит медосмотр.

- Проверена укомплектованность бактерицидными лампами, работоспособность установок обеззараживания воздуха, проведена ревизия вентиляционных систем, - сообщили в РЖД.

Плюс ко всему отменили международные рейсы. Так, сейчас не ходят поезда в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, въезда в нашу страну тоже нет.

Напомним, в Алтайском крае под наблюдением находится 475 человек. Все они прибыли из стран, находящихся в угрожающем состоянии по коронавирусной инфекции. Обследовались 587 человек, за 23 марта – ни одного. У всех отрицательный результат, сообщает Роспотребнадзор.

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