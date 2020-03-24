Режим повышенной готовности в Барнауле из-за коронавируса: закрывают театры, музеи и кинотеатры

Режим повышенной готовности в Барнауле из-за коронавируса продолжает действовать. В городе отменяются мероприятия. Так, 24 марта до 9 апреля временно закрылись государственные учреждения культуры.

- Нам очень жаль, но мы вынуждены временно ограничить возможность наших зрителей и посетителей приходить в учреждения культуры, - обратилась к жителям края министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – И чем более грамотно в ближайший период мы все вместе организуем свою жизнь для максимального снижения рисков заболеть, тем быстрее вернёмся к привычному нам режиму работы. Пока мы установили условный срок ограничительных мер до 9 апреля, но фактически они сохранятся до улучшения эпидобстановки в нашей стране.

Театры

В числе театров, которые приостановили показ спектаклей в Барнауле – театр драмы, театр музкомедии, молодежный театр и театр кукол «Сказка».

- К нашему огромному сожалению, придётся перенести (но не отменить!) премьеру спектакля «ONLINE», - рассказали в театре кукол «Сказка». - Предварительная дата переноса 10 апреля.

- Наш театр приостанавливает работу со зрителями, но продолжает свою деятельность, - говорят в Молодёжном театре Алтая. - По-прежнему идут репетиции трагедии «Гамлет», премьера которой намечена на середину апреля. Цеха работают в штатном режиме. Мы очень надеемся, что за эти три недели ситуация изменится и показы знаменитой пьесы Уильяма Шекспира состоятся на нашей сцене в задуманные даты.

Кинотеатры

Также до 9 апреля отменены показы в барнаульском кинотеатре «Премьера». А вот коммерческая сеть «Киномир» продолжает работу. Если же сеансы отменят, объявление разместят на сайте kino-mir.ru. Между тем, с 26 марта «Киномир» анонсирует «условный» репертуар, который может измениться. Сейчас заявлены архивные фильмы – «Джентльмены», «Холоп» и другие.

Библиотеки и музеи

Краевые музеи и библиотеки также не будут принимать посетителей. Однако почти все готовы работать со своими посетителями в режиме он-лайн.

- В музее началась подготовка онлайн-экскурсий по текущим выставкам. Планируется запись лекций музейного лектория «Встречи с прекрасным». Всё это вы сможете найти и посмотреть на нашем YouTube-канале, - рассказывают в художественном музее Алтайского края. - Уже сейчас вы можете познакомиться с нашими виртуальными выставками. Для этого заходите на сайт www.ghmak.ru в раздел Выставки — Виртуальные и выбирайте любую понравившуюся экспозицию.

- Мы не хотели бы прекращать общение с теми, кто любит наш музей, следит за его культурно-просветительной деятельностью, и поэтому переносим его в виртуальный формат на музейный сайт и в свои социальные группы, - сообщает ГМИЛИКА. - Помимо привычных рубрик «Прогулка по музею», «Новости» мы предлагаем новую рубрику «Из видеолетописи ГМИЛИКА», где будут размещаться фрагменты интересных музейных мероприятий, интервью, музыкальные и поэтические номера, звучавшие в стенах музея.

Библиотека им. Шишкова также готова к работе с посетителями через интернет:

- Виртуальная справочная служба, электронный каталог и полнотекстовые документы, представленные на наших электронных ресурсах – к вашим услугам.

Подсказка КП

Как вернуть деньги за билеты

В случае, если вы приобрели билет через «Городские зрелищные кассы» (kassy.ru), и с вами еще не связались, то обратитесь в службу поддержки билетного оператора по телефону 8(3852)720-000.

Если билеты были куплены в кассе театра, то и сдавать их следует именно там. Все справки можно получить в кассах театров:

Алтайский государственный музыкальный театр - 8(3852) 50-50-85;

Алтайский краевом драматический театр им. В.М. Шукшина - (8-3852) 36-97-13;

Молодежный театр Алтая – 8(3852)50-35-04.

Театр кукол «Сказка» - (3852) 50-20-90

Кстати, некоторые театры, в частности, Молодежный театр Алтая сообщает о том, что билеты будут действительны на новые даты спектаклей.

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