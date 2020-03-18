2020-03-18T11:49:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности на Алтае: из-за коронавируса отменяют поезда

Движение приостановят 24 рейса по направлениям Узбекистан, Азербайджан и Казахстан
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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С 18 марта в Алтайском крае вводят режим повышенной готовностиС 18 марта в Алтайском крае вводят режим повышенной готовностиФото: Олег УКЛАДОВ
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С 18 марта в Алтайском крае вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующий документ губернатор региона Виктор Томенко подпишет сегодня.

Как сообщил глава края на итоговой коллегии минздрава, обстановка ежедневно «приводит к новым и новым выводам, поэтому власти края приняли такое решение. Кроме того, губернатор считает, что так должны поступить и другие регионы.

Также на сайте правительства появилась информации об ограничении железнодорожного сообщения с Узбекистаном, Азербайджаном и Казахстаном.

- В соответствии с уведомлением акционерного общества «Узбекистанские железные дороги» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. Для этого пассажиры должны обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы они могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые были оформлены, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Движение приостановят 24 рейса: 11 по направлениям в Узбекистан и Азербайджан, 13 – в Казахстан. Когда движение поездов возобновят, пока неизвестно, но власти пообещали об этом объявить дополнительно.

Напомним, в Алтайском крае до сих пор не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом. Однако в целях безопасности школьников раньше отправили на каникулы, вузы, по желанию, переходят на дистанционное обучение, а компании переводят сотрудников на работу из дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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