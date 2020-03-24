2020-03-24T12:24:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Алтайский «Маугли» Оджан Наумкин о коронавирусе в Москве: «Бежать в землянку не собираюсь»

«Маугли» Оджан Наумкин - о коронавирусе в Москве и родителях на Алтае
Марина КОЧНЕВА
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Алтайский "Маугли"Алтайский "Маугли"Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Алтайский «Маугли» Оджан Наумкин, который работает в одном из московских ресторанов тоже столкнулся с проблемами из-за коронавируса. Сегодня он работает по сокращенному графику и потерял половину зарплаты.

- Как только 16 марта объявили карантин, вечером народу в зале вообще не стало, - рассказал алтайский «Маугли» Оджан Наумкин о коронавирусе в Москве. - Отменили практически все банкеты. Иногда люди заходят в масках, берут еду с собой. Недавно одна девушка так боялась прижать свою карточку к терминалу, боясь видимо ее «заразить», что это было очень смешно.

Теперь у Оджана больше времени, в минувшие выходные он даже вспомнил о давно забытых красках и решил порисовать. Год назад в одном из интервью бывший житель землянки поделился: «С одной стороны, я мечтаю о других путешествиях, о другом смысле, хотелось бы развиваться, рисовать, но, увы, времени мало, пока уйти из этого мне сложно - эта работа дает мне деньги». Теперь времени стало больше. При этом бежать от коронавируса в землянку на Алтае «Маугли» не собирается .

- Я, не паникую, считаю, что вокруг вируса больше политики, и к лету все угомонится - считает Оджан. - Папа с мамой на Алтае тоже не паникуют и скрываться обратно в землянку меня не зовут.

По словам юноши, в лесном жилище теперь появился интернет, и родители ему по WhatsApp часто сбрасывают исторические ролики.

- Ну а так, - говорит он, - уклад у них тот же самый: принести воду с ручья, затопить печку и так далее. Если они и болеют, то мне не говорят.

Сам Оджан, живя в столице, простужался за эти годы несколько раз.

- Когда это случается, я ничем не лечусь, стараюсь переносить на ногах, и дней через семь само все проходит, - говорит выросший в лесу парень.

Самоизоляции бывший отшельник не боится. Чего ее бояться тому, кто с рождения до 20 лет был изолирован в лесу, и в Новый год бой курантов слышал по старенькому шипящему радиоприемнику.

Напомним, что шесть лет назад история алтайского «Маугли» прогремела на всю страну. Мальчик жил в лесной землянке вместе родителями-эзотериками, питался дарами природы – грибами, ягодами и т.д. В 20 лет Оджан вышел к людям. При этом у него не было ни свидетельства о рождении, ни паспорта, ни образования. Читать, писать, считать и рисовать картины мальчика научили его родители-отшельники. Тогда же после шумихи в СМИ, получив паспорт и обучившись на бармена, «Маугли» на всех парах рванул в цивилизацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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