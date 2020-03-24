2020-03-24T13:16:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Как оформить больничный на карантине по коронавирусу

Новый порядок вступил в силу с 20 марта
Иван ОЛЕКСЮК
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Почти половина жителей, которые прибыли из-за рубежа, не соблюдают режим самоизоляцииПочти половина жителей, которые прибыли из-за рубежа, не соблюдают режим самоизоляцииФото: Олег УКЛАДОВ
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В период пандемии коронавируса все приезжающие из-за границы жители Алтайского края должны отправляться на карантин. На две недели им выдают официальный оплачиваемый больничный.

- Неважно, в какой стране был человек, для него обязателен режим самоизоляции на дому на срок 14 дней. Оформляются больничные листы не только тем, кто прибыл из-за границы и находится в самоизоляции, но и для тех, кто с ними контактировал. Все это проходит под наблюдением специалистов, - рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Больничный через сеть

Оформить больничный по такому случаю можно будет дистанционно – не надо идти в больницу или поликлинику. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и приложить фото документов, подтверждающих выезд – билетов или чеков из гостиницы.

Правда, есть одна особенность - больничный по карантину будет оплачиваться частями (обычно выплаты производятся после его закрытия). В этом случае первая выплата поступит через неделю, а вторая после закрытия листка нетрудоспособности.

- Электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог. Это просто номер, который вы сообщите работодателю, а все необходимые данные он получит от ФСС, - сообщает пресс-служба ведомства.

Кстати, подать заявление на больничный можно не только на себя, но и сразу на всех членов семьи, которые с вами проживают.

Как оформить больничный/ Фото ФСС

Как оформить больничный/ Фото ФСС

Что делать на самоизоляции

Самое главное, это следить за своим состоянием, мерить температуру дважды в день и ни с кем лично не контактировать.

- Мы прилетели с парнем из Таиланда и сразу отправились на самоизоляцию. На второй день в дверь постучали, - говорит алтайская журналистка Ирина Корчагина. – Я ожидала увидеть там, как минимум, человека в химзащите, но на пороге стояла хрупкая женщина в маске – принесла документы подписать, что, если я нарушу условия карантина и окажусь разносчиком инфекции, мне грозит штраф до 80 тыс. рублей. А если кто-то умрет, то и уголовная ответственность. Вот что по-настоящему напрягает – каждодневные звонки участкового.

Кстати

Как сообщает Роспотребнадзор Республики Алтай, почти половина жителей, которые прибыли из-за рубежа, не соблюдают режим самоизоляции, выходят на работу, посещают общественные места.

- Обращаем внимание работодателей, что на вас также возложена обязанность не допускать до работы сотрудников, не прошедших период карантина после возвращения из зарубежных стран, для предупреждения распространения инфекции в коллективах, - говорят специалисты Росптребнадзора.

Запишите телефончик

«Горячая линия» Министерства здравоохранения Алтайского края: 8-800-350-35-25.

«Горячая линия» Роспотребнадзора Алтайского края: (3852) 66-54-27 (в рабочие дни), в выходные дни можно обратиться по телефону (3852) 24-32-51.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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