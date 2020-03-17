В Алтайском крае на карантине по коронавирусу находятся 59 человек

17 Март 2020 2020-03-17T04:42:44+03:00

Алтайский минздрав опровергает наличие больных коронавирусом в регионе и просит не сеять панику

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В соцсетях и «родительских чатах» населению Алтайского края «вбрасывают» информацию о якобы появившихся первых заболевших коронавирусом в регионе и сокрытии этих сведений от общественности.

Минздрав Алтайского края полностью опроверг это: случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории региона нет, но при появлении таковых всех немедленно проинформируют. С 26 января в Алтайском крае в краевых медицинских организациях находилось под медицинским наблюдением 237 человек. Закончилось медицинское наблюдение у 178 человек, продолжается у 59 человек.

Приняты все необходимые меры, чтобы обезопасить жителей края от заражения. Утверждены схема оповещения при выявлении больных, перечень госпиталей, изоляторов и обсерваторов в условиях возникновения очага инфекции.

В инфекционных стационарах региона развернуто 1117 коек, в случае необходимости планируется развернуть еще 1600 коек. В крае функционирует 509 боксов и полубоксов, в которых установлено 879 коек. Больницы в полном объеме обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами (аппарат для измерений уровня кислорода в крови). В краевых медицинских организациях и аптечной сети создан запас дезинфекционных и противовирусных средств.

В феврале проведены совместные учебно-тренировочные занятия по отработке порядка действий при выявлении лиц с признаками коронавирусной инфекции.

При обращении пациентов во все краевые медицинские организации за медицинской помощью при проявлении симптомов, не исключающих подозрение на коронавирус, проводится сбор эпидемиологического анамнеза.

С 18 февраля проводят диагностику коронавирусной инфекции у жителей, прибывших из-за рубежа, и у заболевших с внебольничной пневмонией (тяжелые формы). В настоящий момент проведено 154 исследования, все результаты отрицательные.

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ИСТОЧНИК KP.RU