Ни хлеба, ни зрелищ: в Барнауле из-за коронавируса отменяют концерты звезд и соревнования

Из-за объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии по коронавирусу по всей стране объявили ограничение на проведение всевозможных мероприятий с массовым участием людей: начиная с концертов звезд и заканчивая спортивными состязаниями различного уровня. «Комсомолка» узнала, как обстоят дела в Алтайском крае.

Культура

Первым отмененным мероприятием стал Всероссийский фестиваль «Крымская весна», который должен был пройти 15 марта. А с 16 марта по всей России стали массово отменять мероприятия.

- Мы отменяем ближайшие концерты в Барнауле Ирины Аллегровой и Тимы Белорусских и переносим их на осень. Кстати, по последнему проблема еще и в том, что из-за коронавируса закрыли границу с Белоруссией. Так что ближайшие выступления переносятся не просто концертами, а целыми турами. Также отменяется концерт группы «Би-2». Под большим вопросом и проведение в Барнауле ледового шоу Ильи Авербуха, - говорит организатор концертов Игорь Лаптев.

По его словам, пока что официальных документов с датой отмены ограничений на массовые мероприятия нет, но они должны появиться со дня на день.

А вот театры Барнаула пока работают практически в обычном режиме. Например, в театре Музыкальной комедии отмены спектаклей не бояться, так как зал здесь небольшой. В том же Питере, например, запретили мероприятия с участием свыше тысячи человек.

- Во-первых, в нашем большом зале 680 мест, и мы точно можем продолжать спокойно собираться. Во-вторых, в театре предпринят ряд необходимых эффективных мер для защиты здоровья как зрителей, так и сотрудников: три раза в день проводится уборка помещений с применением специальных дезинфицирующих средств. Отдельное внимание уделяется тем местам и предметам, с которыми контактирует большое количество людей: это дверные ручки, подлокотники кресел, перила лестниц, - говорят в музкомедии.

В краевом Театре Драмы уже с сегодняшнего дня начнут действовать меры, позволяющие наиболее эффективно обезопасить пребывание в нем как артистов, так и зрителей.

- Во-первых, в туалетных комнатах мы дополнительно разместили дозаторы с антисептиком для рук. Во-вторых, мы вводим особый режим дезинфекции помещений с обработкой поверхностей, которых чаще всего касаются (дверные ручки, перила и т.д.). Что касается нахождения в зрительном зале краевого театра драмы, то там действует приточно-вытяжная система вентиляции, которая обеспечивает приток и циркуляцию свежего воздуха, - отмечают в драмтеатре.

Образование

Накануне министр образования и науки Максим Костенко провел совещание с представителями вузов. Единственным заведением, ушедшим на дистанционное обучение, стал педагогический университет. Остальные пока что работают в обычном режиме. То же самое касается школ и детских садов. Переход на дистанционное обучение пока только обсуждается в региональном ведомстве. Единственное изменение – весенние каникулы у школьников начнутся уже в эту пятницу, 20 марта.

А вот с традиционными акциями «День открытых дверей» вузам и колледжам пришлось повременить. К примеру, «политех» перенес встречу с абитуриентами с 21 марта на 16 мая, а медицинский университет использует ресурсы сети.

- День открытых дверей должен был состояться 21 марта. Мы решили не отменять его и не переносить, а провести в режиме онлайн. То есть на сайте вуза и в его группе во «Вконтакте» будет осуществляться видео-трансляция из АГМУ. К будущим абитуриентам обратится ректор, далее ответят на популярные вопросы по количеству баллов для поступления, о работе приемной комиссии, о подготовке к поступлению и т.д., - говорят в АГМУ.

Спорт

А вот спорт действительно отправили в нокаут. Алтайские спортсмены-профессионалы досрочно завершили сезон.

- На федеральном уровне отменен чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье, поэтому наш Виктор Муштаков завтра возвращается домой. Здесь, в Алтайском крае отмены игры в рамках чемпионата России по баскетболу – такое решение приняла непосредственно лига, так что «АлтайБаскет» пока играть не будет. Также в числе отмен - первенство России по биатлону среди юниоров, чемпионат России по греко-римской борьбе, Кубок мира по плаванию среди спортсменов с ПОДА, который должен был пройти в Бразилии - туда собиралась наша тренер Елена Соколова, чтобы взять паралимпийскую лицензию. В Колумбии отменили Кубок мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА - туда собирался Андрей Подпальный со своими спортсменами. Так что наши спортсмены сдают билеты и скоро вернутся домой, - говорит Владимир Альт, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края (ЦСП).

И это далеко не полный список международных и российских соревнований, которых уже точно не будет в календаре. Некоторые по возможности перенесли на более поздний срок. Легкоатлеты и гребцы отправились на сборы, и пока у них проблем нет. По матчам хоккейного клуба «Динамо-Алтай» ситуация на данный момент не понятна. Лига окончательного решения не приняла. Пока что, по словам директора ХК Руслана Чайкина, команда все-таки собирается на выезд.

Согласно приказу министерства спорта Алтайского края, у нас также отменяются все мероприятия, включенные в Единый краевой календарный план на 2020 год.

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