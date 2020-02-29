Убийцам Михаила Седова не удалось избежать колонии

Убийцы барнаульца Михаила Седова – Михаил Поспелов и Евгений Кочергин не смогли добиться пересмотра приговора. Они отправляются в колонию.

27 февраля Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел приговор вынесенный ранее Алтайским краевым судом с участием присяжных заседателей. Они единодушно признали Михаила Поспелова и Евгения Кочергина виновными в убийстве 38-летнего жителя Барнаула Михаила Седова. Первого в итоге приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также добавили один год ограничения свободы, второму дали 16 лет «строгача» и один год ограничения свободы.

На суде было установлено, что 2 октября 2018 года с целью быстрого обогащения Кочергин и Поспелов приехали на машине Михаила на территорию гаражного кооператива на улице Малахова. Там они стали присматривать для угона автомобиль. Им приглянулся «Субару Трибека», принадлежащий Седову.

Злоумышленники подошли к потерпевшему и ранее заготовленными монтажками избили мужчину. Установлено, что также его пинали и били кулаками. Эксперты насчитали не менее 19 ударов по голове и не менее пяти по рукам, а также не менее двух по туловищу.

Затем Поспелов и Кочергин поместили Седова в его же автомобиль и вывезли к озеру Пионерскому, где нанесли своей жертве пять ударов ножом в шею. Специалисты подтвердили, что именно они стали смертельными.

Наживой убийц стали две тысячи рублей наличными и автомобиль «Субару». Позже его бросили в лесополосе поселка Власиха, недалеко от места, где живет мать Поспелова.

Оба парня свою вину на суде так и не признали. Их адвокаты также требовали отменить приговор и полностью оправдать их. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, они ссылались на существенные нарушения уголовно-процессуального закона, утверждали о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

- В итоге Пятый апелляционный суд общей юрисдикции не согласился с доводами жалоб адвокатом осужденных, оставил их без удовлетворения, а приговор Алтайского краевого суда – без изменения, - сообщает ведомство.

Помимо этого Поспелов и Кочергин должны будут выплатить родным погибшего компенсацию в размере 4,5 млн рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

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