Масленица 2020 в Барнауле. Где повеселиться горожанам

Представляем обзор праздничных мероприятий Масленицы 2020 в Алтайском крае.

Парк «Центральный»

Где: Барнаул, пр. Социалистический, 11, тел. (3852) 63-45-75

Когда: 1 марта с 11-00 до 14-00

В 11-00 в Центральном парке Барнаула начнется праздник «Боярыня Масленица». В 11-00 гостей будут встречать блинами и горячим чаем. Барнаульцев ждут сразу несколько игровых площадок с такими народными забавами, как «Ходули», «Канат-скакалка», «Катание в тазиках» и «Бои с мешками».

В это же время можно будет посмотреть выставку казачьего оружия и показательные выступления казаков.

В 12-00 на сцене начнется концертно-игровая программа при участии хора русской песни «Сибиряночка» и студии народного творчества «Отрада».

В 13-30 будет награждение победителей конкурса на лучшее чучело Масленицы, а в 14-00 традиционное сжигание чучела.

Барнаульский зоопарк

Где: Барнаул, ул. Энтузиастов, 10а, тел. (3852)47-73-99

Когда: 1 марта в 12.00

Барнаульский зоопарк также приглашает на празднование Масленицы. По традиции там будет работать 10 игровых площадок . Гостей ждет концертная программа, шашлыки и блины. А также песни, хороводы, игры, конкурсы и подарки. Как рассказал «Комсомолке» директор зоопарка Сергей Писарев, чучело зимы-Масленицы уже изготовлено - оно высотой более пяти метров, и его торжественно и весело сожгут в завершении праздника.

Парк «Арлекино»

Где: Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а, тел. (3852) 60-28-26

Когда: 1 марта с 13-00 до 15-00

Гостей парка ждет праздник с танцами, играми, метанием метлы вместе с Бабками-Ёжками, эстафеты. С 13-00 до 15-00 все посетители, как и в прошлом год, смогут бесплатно прокатиться на колесе обозрения. Веселый праздник закончится сожжением семиметрового чучела.

«Сибирское подворье»

Где: с. Новотырышкино, в десяти километрах от курорта Белокуриха

Когда: 29 февраля, начало в 12-00

- Программа Масленицы в 2020 году будет яркой, интересной и разнообразной, - обещают организаторы действа. - На 30 площадках гостей ждут различные забавы и развлечения: покорение масленичного столба, казачий круг, хороводы, катание на русской печи, соревнования гиревиков, ярмарка, конноспортивный праздник. Победители состязаний смогут заработать «масленичные рубли» и обменять их на призы.

В этом году организаторы добавили и новые мероприятия. В их числе конкурс «Традиционный костюм Сибири», посвященный истории костюма народов Сибири. В нем могут принять участие все желающие, создав женский или мужской костюм, который носили в середине XIX и начале XX века народы Сибири.

Масленица 2020 с Сибирской медиагруппой

Где: Барнаул, у ДК Трансмаш (пр. Ленина, 152)

Когда: 1 марта, начало в 12.00

Гости Масленицы с Сибирской медиагруппой смогут прочувствовать на себе весь дух старинного русского праздника. Зрители не только познакомятся с обычаями проводов русской зимы, но и станут их непосредственными участниками. Посетителей ждут интересные конкурсы на силу, выносливость и смекалку. За победу в конкурсах гости смогут получить призы. После конкурсов их будет ждать веселая и согревающая концертная программа с едой и напитками.

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