В Барнауле прошла «Богатырская масленица - 2020»

23 февраля у барнаульского храма Иоанна Богослова прошла «Богатырская Масленица». Участники состязались в конкурсах, а все желающие могли не только поболеть за соревнующихся, но и попробовать полевую кухню с гречневой кашей, чаем и блинами.

Богатырская масленица 2020.Автор: Олег Укладов

С напутственным словом к собравшимся обратился митрополит Сергий. Он поздравил всех с наступлением Масленичной недели.

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в пресс-службе Алтайской митрополии, участие приняли 20 молодежных команд из разных приходов Барнаульской епархии, Барнаульской духовной семинарии, Регентской школы, Алтайского государственного университета, православных молодежных объединений. Они попрыгали на большой скакалке, метали «булаву», проходили полосу препятствий, прыгали в мешках и ходили на чурках.

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, сегодня, 24 февраля, началась Масленичная неделя. Она является последним этапом перед Великим постом. Сам праздник, Масленица, выпадает в этом году на 1 марта.

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Богатырская масленица-2020Фото: Олег УКЛАДОВ

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