Жители Алтая протестуют против проведения масштабного фестиваля рядом с парком природы

Московская организация «Space of Joy Community» запланировала проведение фестиваля Khan Altay с 20 по 26 июня 2020 года напротив слияния Аккема и Катуни в Республике Алтай во время солнечного затмения. Мероприятие рассчитано на тысячу человек. От природного парка «Белуха» фестиваль будет отделять только река. На сайте Change.org появилась петиция с просьбой изменить место проведения фестиваля на более подходящее и не вредящее природе.

— Три сцены, туалеты, ярмарки, концерты, световое шоу, кинотеатр под открытым небом. Вы представляете себе это? Дикий лес, где в это время появляется на свет потомство животных, природа, чище которой представить невозможно — и тысяча человек и громкая чужеродная музыка на небольшом клочке земли. Вытопчут все. Под палатки вырубят лес. Построят сцену, наставят туалетов и торговые ряды. Будут гадить под кусты. Мусор — туда же. Что будет с рекой — даже подумать боюсь, — пишет автор петиции Ирина Дмитриева.

Ее призыв уже начали репостить паблики Алтая и другие активисты. В частности, известный фотограф Светлана Казина отыскала в паблике мероприятия комментарии в духе: «Главное — поляну хорошо выкосить», и предложения «оттоптать от души» это место.

— Только вздохнул народ после отмены фестиваля электронной музыки Sunvibes (благодаря местным жителям, властям, МЧС и Роспотребнадзору), как объявился новый претендент пошуметь в горах Алтая, — возмущается Казина.

svetlana_kazina_altai Пост Светланы Казиной.

Люди беспокоятся не просто так: после предыдущего фестиваля на месте слияния рек Урсула и Катунь оказались горы мусора и уничтоженная растительность. Очевидец тех событий Татьяна Черникова пишет:

— Я была на Урсуле после фестиваля, примерно недели через две со сплавом. Весь мусор был на месте, как и все арт-объекты. Вся территория была утоптана: представьте, палаточный городок на тысячу человек, сцены, тусовочные места. Это огромная территория, на которой еще, к тому же, вырубили кустарник и деревья, ровняли площадки.

Организаторы уже вовсю продают билеты. Активисты уверены, что «ради одноразового мероприятия будет нанесен такой урон местности, который нельзя будет восполнить десятки лет». Кроме того, люди беспокоятся о коренных алтайцах, для которых это место священно.

sestraho Пост с просьбой о поддержке.

Кроме того, люди еще помнят, как на прошлом аналогичном фестивале в 2008 году в Онгудайском районе Республики Алтай сотрудники правоохранительных органов изъяли у участников более 4-х кг наркотиков, в том числе «экстази».

К защите пока нетронутого человеком уголка дикой природы просят подключиться губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина и правительство региона. Также активисты обратились к члену Совета Федерации Владимиру Полетаеву, который обещал разобраться в проблеме.

— Максимальный репост, пожалуйста! Чем больше будет упоминаний, тем быстрее мы добьемся успеха и сможем спасти это место от его убийства!, — призывают активисты. Петиция адресована Минприроды РФ, Всемирному фонду дикой природы WWF и губернатору региона Олегу Хорохордину. Ее подписали уже более трех тысяч человек.

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