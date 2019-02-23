На плато Укок в Горном Алтае сфотографировали трех снежных барсов

На высокогорном плато Укок в Республике Алтай, которое находится на стыке России, Монголии и Китая, ученые сделали редкие кадры снежных барсов.

Краснокнижных хищников засняли объективы автоматических камер, которые специалисты установили еще в прошлом году. В середине февраля ученые отправились в высокогорье, чтобы проверить камеры. Это нужно для ежегодного подсчета численности барсов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1518" height="854" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/693667" frameborder="0"></iframe> Снежный барс на плато Укок.Видео: Всемирный фонд дикой природы WWF

- Снежных барсов на Укоке зафиксировали семь из одиннадцати фотоловушек. Предварительно, сравнивая пятна на шкуре животных, мы уверено можем сказать, что на кадрах точно отметились три особи ирбиса. К сожалению, остальные кадры камер смазанные или слишком темные: провести сравнение особей по ним невозможно, - рассказал Александр Карнаухов, старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF.

Снежный барс на плато УкокФото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Всего с начала прошлого года на Укоке камеры зафиксировали двадцать пять проходов барсов: два самца и самка с двумя котятами, которая два года назад оказалась первым ирбисом, зафиксированным на Укоке фотоловушкой. Самка получила кличку Южанка, так как Укок — это самая южная точка ареала снежного барса в России.

Снежный барс на плато УкокФото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

На этот раз Южанку и уже известных самцов снова запечатлели камеры учетчиков, но на этот раз самочка была одна. Котята выросли и отделились от матери, возможно, откочевав в соседнюю Монголию осваивать новые участки.

Специалисты Всемирного фонда дикой природы WWF надеются, что весной Южанка вновь принесет потомство. Результаты фотомониторинга доказывают: снежный барс держится на плато Укок практически круглый год, а это значит, что охране Укока нужно уделать больше внимание. Особенно, с учетом низкой численности сибирского горного коза — основной пищи ирбиса.

Снежный барс на плато УкокФото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

На этой неделе стартовала вторая экспедиция в рамках полномасштабных учётов ирбиса в России: на работы отправилась команда специалистов Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай. Результаты учетов WWF огласит в апреле- мае после обработки результатов полевых работ.

Всего, по подсчетам ученых, на Алтае обитает около 90 особей снежного барса. На сегодня эти кошки остаются одними из самых малоизученных видов в мире. На планете обитает около 4 тыс. особей, в России – около 90.