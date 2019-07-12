2019-07-12T09:32:28+03:00
Общество

Республика Алтай оказалась в ТОПе по чистоте воздуха

Анна СЕМИНА
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Воздух на Алтае один из самых чистых в странеВоздух на Алтае один из самых чистых в странеФото: Анна СЕМИНА
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Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», согласно которому, в Республике Алтай один из самых чистых воздухов в стране.

Если быть точнее, то регион по качеству атмосферного воздуха, воды и почвы занял почетное второе место. Это при том, что Алтайский край только 49-е. Другие сибиряки тоже показали не самые лучше результаты: Омская область на 23-й позиции, Томская – на 36-й, а Кемеровская – на 52-й.

Что касается питьевой воды, то тут Республика Алтай на седьмой позиции. Алтайский край занял 21-е место, Томская область -23, Тува – 24, Омская область – 34, а Кемеровская – 52.

А вот почва в Алтайском крае оказалась чуть лучше. Это позволило региону занять 12 место, Республика Алтай на одну позицию ниже. Загрязнение связывают с сельскохозяйственной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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