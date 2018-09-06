Впервые в мире: в алтайские горы выпустили архаров, выращенных в неволе

СЕГОДНЯ 10:48 2018-09-06T10:59:38+03:00

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Сотрудники Сайлюгемского национального парка (Республика Алтай) провели уникальный эксперимент – выпустили выращенных в неволе архаров в дикую природу. Этот эксперимент был проведен впервые в мире.

- Аргали – редкий вид, в некоторых областях он не исследован вообще. Мы не обладаем знаниями и навыками их реиндуцирования, - сказал заместитель директора по науке нацпарка Денис Маликов.

Поэтому животных решено было выпускать исключительно исходя из собственных выводов и рассуждений.

Что за зверь – аргаль?

Горные бараны аргали (архары) сегодня оказались на грани вымирания, они занесены как в Красную книгу Республики Алтай, так и в Красную книгу РФ. Виноват в этом человек – добыча для браконьеров уж больно привлекательная, крупная. Сейчас животные в основном сосредоточены в горах Алтая и Монголии, немного их в Казахстане. Буквально несколько десятков есть в Тыве, возможно, живут в Ките (точного подтверждения этому нет). И все.

Обитали они когда-то и на равнинной местности, но браконьеры их отсюда выжили, поэтому сегодня животным приходится прятаться там, куда людям путь заказан – высокого в горах. Вместе с тем аргали отлично размножаются в неволе, а в Новосибирском зоопарке их оказалось избыточное количество. Именно поэтому сотрудники Сайлюгемского национального парка совместно с зоопарком пошли на этот беспрецедентный шаг.

Как их выпускали

Животных из Новосибирска доставляли около суток на специально оборудованном автобусе с кондиционером. Выйдя из авто двое архаров стали разминать затекшие ноги. Третий сразу рванул в сторону гор. А вот четвертый решил выразить все свое недовольство и кинулся к людям бодаться.

Животных из Новосибирска доставляли около суток на специально оборудованном автобусе с кондиционером.Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

- Ох, и погонял он нас вокруг клеток! – смеясь, рассказывает Денис Маликов. – Вышел уже заряженный кому-нибудь залепить. Дал круга два за нами и убежал к сородичам.

А потом аргали объединились, словно договорившись, и пошли в сторону гор.

- Мы думали, что они остановятся здесь, в округе. Специально разложили корм, к которому они привыкли. Но он им не пригодился, они повели себя как дикие животные – не останавливаясь, сразу пошли в гору, на вершине осмотрелись и перевалили ущелье. Выглядели они так, будто всю жизнь прожили в этой местности и знали куда идут. Поэтому мы сошлись во мнении, что их полное одичание произойдет быстро, сказал Денис Маликов.

Почему именно Сайлюгемский хребет?

На территории национального парка есть территории, где когда-то жили аргали, но в настоящее время больше не встречаются. Заселение этих очагов – пока в перспективе. А сейчас архаров выпустили на Сайлюгемском хребте, где есть их стада.

450 голов – самое большое стадо аргалей, которое замечали на территории Республики Алтай.Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Это место было выбрано не случайно: еды в округе для аргалей предостаточно, снег зимой выпадает неглубокий, что важно для их выживания. А местные волки, которые являются главными врагами баранов, по словам Дениса Маликова, «знакомы» с пастухами, которые есть в округе. Это значит, что они редко трогают стадных животных. Кроме того, за аргалями здесь приглядывает сотрудник национального парка.

При самой благоприятной развязке стада диких баранов примут в свою компанию животных из зоопарка, и они начнут размножаться. Также вполне вероятно, что они начнут жить отдельно. Увы, в этом случае их маленькое стадо не сможет расшириться – все животные из зоопарка самцы, да и выжить в таком количестве будет сложнее. Но и этот опыт положительный – он покажет, что прирученные архары в принципе могут существовать в дикой природе.

Цифра

450 голов – самое большое стадо аргалей, которое замечали на территории Республики Алтай. Возможно, это самое большое стадо в мире.