Шесть детей в Алтайском крае пострадали от употребления никотиновых смесей

Шесть детей в Алтайском крае за последние четыре месяца попали в больницы после употребления снюса. 22 февраля в регионе вступит в силу закон, запрещающий продавать эти смеси несовершеннолетним. Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян рассказал, какую работу будут проводить полицейские региона после принятия документа.

Про вред снюса уже сняли целый фильм

— Это не такая уж и большая цифра, учитывая, что всего в крае живет чуть больше 98 тысяч детей, но для нас важен каждый ребенок. Именно поэтому в конце прошлого года мы обратили пристальное внимание на эту проблему. При разработке закона учитывалось мнение управления по контролю за оборотом наркотиков и органы ПДН, — подчеркнул главный алтайский полицейский.

После принятия закона сотрудники полиции смогут фиксировать факты незаконной продажи снюса и направлять материалы на административную комиссию для привлечения торговцев к ответственности.

— С начала года мы вместе со специалистами Роспотребнадзора провели 184 рейда по местам торговли никотиновыми смесями. Снюсом у нас торгуют пока только в больших городах, в селах подобные факты еще не фиксировали, — отметил Андрей Подолян.

В ходе рейдов удалось пресечь пять фактов незаконного распространения снюса, девять продаж через интернет. У 10 организаций не нашли разрешительных документов на торговлю этим веществом. Полицейские направили в Роспотребнадзор 88 материалов по результатам проверок торговых точек, из них 72 было составлено в Барнауле. Сейчас специалисты рассматривают 53 дела о нарушениях.

— Мы продолжим рейды и взаимодействия с коллегами, намерены проводить профилактические разъяснительные мероприятия. Совместно с комитетом образования и Алтайским наркодиспансером мы создали тематический фильм о вреде снюса, — сообщил Андрей Подолян.

Напомним, алтайский Роспотребнадзор с 27 декабря и по 14 января проводил внеплановые проверки торговых точек. В результате специалисты арестовали почти 3 тыс. упаковок никотиновых смесей, продававшихся без разрешительных документов.

В чем суть закона о запрете снюса

Депутаты вносят изменения в алтайский закон, который принимали в мае 2019 года («Об установлении на территории Алтайского края ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина»), а также в закон об административной ответственности за совершение правонарушений. Поскольку снюс не содержат табак, под закон о запрете его пррдажи несовершеннолетним они не попадал.

За нарушение закона будут штрафовать:

- граждан — на сумму от 500 до 1500 рублей;

- должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей;

- юридических лиц — от 10 000 до 15 000 рублей.

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