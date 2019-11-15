В Заринске школьник едва не умер из-за бездымного табака

15 Нояб. 15:23 2019-11-15T15:23:27+03:00

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В Заринске 13-летний школьник чуть не умер, его доставили больницу, во рту мальчика был бездымный табак - снюс.

У мальчика из лицея «Бригантина» остановилось дыхание, реанимацию проводил фельдшер «скорой помощи», сейчас ребенок уже пришел в себя. Он рассказал, что один из товарищей угостил его снюсом. Об этом сообщили в соцсетях газеты «Наш город Заринск».

Как выяснилось, в местном «ЦУМе» бездымный табак детям не продают. Но они хитрят и просят взрослых купить им вредные вещества, при этом платят своеобразную «комиссию» - 100 рублей.

В отделе полиции пояснили, что в понедельник выйдут с ходатайством о запрете продажи снюса в Заринске на совещании с администрацией города.

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В Барнауле «бум» на снюс. Многие школьники подсели на этот вид табака, ведь он него нет ни дыма, ни запаха… Родители узнали, откуда их дети берут запретное вещество и теперь пытаются закрыть табачные отделы около школ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU