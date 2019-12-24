Опасная жвачка: как в Алтайском крае будут бороться со снюсом

В Барнауле провели заседание антинаркотической комиссии, на которой обсуждали запрет ненаркотического вещества - снюса. Пока представители Роспотребнадзора и краевого Следственного комитета решают, как контролировать продажу жевательного табака несовершеннолетним, Минздрав Алтайского края исследует его негативное влияние на организм.

Против отравы

После нескольких случаев отравления школьников по всей России, в том числе и на Алтае, общественность встрепенулась. Родители бьют тревогу – их дети попадают в больницу и реанимацию с интоксикацией. Губернатор региона Виктор Томенко предложил запретить продажу никотиновых смесей на территории Алтайского края.

- В Государственной Думе обсуждается законопроект о запрете оптовой и розничной торговли любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Рассмотрение законопроекта запланировано на весеннюю сессию, но ждать его принятия мы можем еще очень долго. А тем временем наши дети будут подвергать себя огромной опасности, употребляя эти вещества. Давайте проработаем возможность запрета продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции в Алтайском крае. В ряде субъектов, например, в Карачаево-Черкесии, в Краснодарском крае, в Белгородской области такие законы уже приняты, - говорит зампредседателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

Пока же ограничить продажу невозможно. Роспотребнадзор провел контрольную закупку снюса и продемонстрировал упаковку всем членам антинаркотической комиссии. Представители администрации края, правоохранители с интересом изучали пакетики вредного для детей вещества, произведенного в Швеции.

- Формально снюс был запрещен в 2015 году. Но сейчас школьники употребляют «пэки», по сути являющиеся аналогом снюса. Их рекламируют известные артисты, актеры. Установлено, что концентрация никотина в одном изделии в несколько раз выше, чем в обычной сигарете. Рассасывание одного «пэка» равносильно выкуриванию трех пачек сигарет. Употребление таких смесей наносит непоправимый вред здоровью ребенка. Вызывает хроническое отравление, развитие психической и физической зависимости. Проблема в том, что на территории России не запрещена продажа никотиновых сосательных и жевательных смесей, в том числе для несовершеннолетних, - отметил заместитель руководителя Следственного управления Следкома по Алтайскому краю Константин Мальцев.

Заседание комиссииФото: БОРЗОВ Денис

Также он пояснил, что нужно проводить разъяснительные беседы о вреде употребления табака и снюса со школьниками. Мальцев припомнил и отравления из-за «сниффинга» - это вдыхание паров газа, который используется в бытовых приборах. В крае в этом году два подростка 14 и 16 лет погибли из-за такой интоксикации. Следком планирует освещать эти проблемы на родительских собраниях в школах, чтобы рассказать о смертельной опасности газа и вреде снюса.

- Употребление таких смесей широко распространено среди подростков, которые ошибочно считают их безвредными. Влияние на организм обусловлено высоким содержанием никотина, - говорит руководитель Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко.

Ведомство проводило воспитательные лекции, беседы о вреде бестабачных никотиновых смесей в ноябре и декабре. Такие мероприятия планируется проводить и в дальнейшем, однако неясно, поможет ли это переубедить школьников принимать снюс.

Роспотребнадзор предупредил предпринимателей города, что их ожидает административная и уголовная ответственность в случае массовых отравлений от табака несовершеннолетних. Ведомство и через СМИ планирует предупреждать школьников о вреде снюса.

Решение будет

Ранее Роспотребнадзор не проводил проверки снюса в табачных лавках и киосках, так как они не относятся к крупным сетевым магазинам. Теперь же будут рейды по киоскам и требования от продавцов соответствующих документов. Так как снюс относят к пищевым продуктам, на нем должен быть указан срок годности и возможный вред организму. К тому же Роспотребнадзор уже обозначил список жевательных, сосательных смесей, которые в дальнейшем будут изымать из продажи.

Зампредседателя правительства региона уверена, что продажу снюса несовершеннолетним в скором времени запретят.

- Сейчас вносим инициативу законодательную, начинаем работать над законом, и параллельно, когда выйдет запрет, мы будем делать проверки и работать с населением, - сказала Ирина Долгова.

А пока снюс можно спокойно купить даже в интернете.

- Если сайты по продаже алкоголя или сигарет блокирует Роскомнадзор, то это запретить пока нельзя. Но мы будем отслеживать сайты, передавать информацию в прокуратуру, а сами напрямую в суд мы обратиться не можем. Но этой работой будем заниматься, - отметила Ирина Пащенко.

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