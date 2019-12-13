Алтайские молодые парламентарии предлагают штрафовать за продажу снюса

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-13T10:36:48+03:00

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По всей России школьники начали попадать в больницу в тяжелом состоянии из-за сосательного табака. Врачи диагностируют отравления снюсами.

В Алтайском крае несовершеннолетний травился в Заринске в ноябре. Тогда 13-летнего школьника госпитализировали, у него остановилось дыхание после того, как он «закинулся» жевательным табаком.

После этого молодые депутаты предложили внести изменения в краевой закон «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». Они хотят дополнить закон статьей, предусматривающей санкцию за оптовую или розничную продажу жевательного табака. Штраф для граждан, по проекту, составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 до 12 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 до 60 тысяч рублей.

При этом штрафовать будут даже за употребление и хранение снюса - от 2 до 4 тысяч рублей, а если эти факты установлены в отношении несовершеннолетних - штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей будет наложен на родителей.

Прозвучавшая 13 декабря на сессии инициатива будет доработана и направлена в краевое Законодательное собрание и в Молодёжный парламент при Государственной Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU