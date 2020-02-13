Двух алтайских подростков каждый день ищут 60 полицейских

В Алтайском крае продолжаются поиски 18-летней Оксаны Руденко и ее 15-летнего друга Дмитрия Думчева. Ребят еще не нашли, хотя каждый день их разыскивают порядка 60 полицейских. Об этом рассказал начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян.

Ищут «всем миром»

— Это та ситуация, когда работают «всем миром». Сначала к нам обратились с заявлением о пропаже девочки, затем мальчика. С 12 января мы работали по обоим подросткам, — подчеркнула главный полицейский региона.

На данный момент обследована территория села Токарево, Новоалтайска и прилегающих к этим населенным пунктам садоводств — всего порядка 40 кв. км.

— Мы применяем технику, работают кинологи с собаками, к поискам привлечены сотрудники МЧС. Но если предположить, что они замерзли или их тела спрятаны, большой снежный покров осложняет нам работу, — говорит Андрей Подолян.

Одной из очевидных причин затянувшихся поисков стало то, что родственники не сразу обратились в полицию. Заявление о пропаже девочки поступило 11 января, о мальчике — 12 января, хотя детей видели последний раз вечером 7 января.

— К сожалению, люди часто не торопятся обращаться в полицию, это факт. Когда-то у нас действовало негласное «правило трех дней», но его давным-давно не применяют. В полиции обязаны принять заявление о пропаже человека в любом случае, а уж если речь идет о ребенке, то и подавно. Мы мгновенно реагируем на пропажу детей. Если в течение часа не находим ребенка, поднимаем по тревоге весь отдел, — заверил Андрей Подолян.

На этой неделе в одном из районов Алтайского края произошел трагический случай, связанный с поздним обращением в полицию, рассказал главный полицейский. Родственники заявили о пропаже мужчины на третий день.

— Его оперативно нашли — замерзшим. Криминала в этой истории не было, и если бы обратились сразу, он мог бы остаться жив, — считает Андрей Подолян.

Надежда умирает последней

Также полиция продолжает проводить внутриведомственную проверку по поводу самоубийства одного из свидетелей по делу пропавших детей. СКР расследует по данному факту уголовное дело.

— Нужно понимать, что пока никого не обвиняют. Дело возбуждено для того, чтобы получить широкие полномочия и всесторонне проверить ситуацию: выяснить причины, понять, могли ли сотрудники это предотвратить. Мы пока не понимаем, почему это произошло: мужчина накануне уже опрашивали, он вел себя нормально, и в отдел поехал без всяких сопротивлений, в статусе свидетеля, — заверил Андрей Подолян.

Как ранее рассказывала «Комсомолка», Оксана перед пропажей отпросилась в гости к своему парню, но так у него и не появилась. Вместо этого она и 15-летний Дима пошли к 48-летнему знакомому в соседнее садоводство, где заночевали. Мужчину этого они хорошо знали, семья Оксаны у него регулярно подрабатывала на сборе ягод и грибов.

Когда дети пропали, мужчину решили допросить в отделе полиции. Там он попросился в туалет. Будучи в запертом помещении, он причинил себе смертельную рану.

Родные Оксаны не исключают, что у нее могла быть интимная связь с этим мужчиной. Он дарил ей недешевые подарки: мобильный телефон, куртку, обувь. Полицейские уже задавали семье вопросы, знали ли они о близких отношениях Оксаны и садовода. Но, по их словам, девочка отрицала это.

15-летний Дима до этого случая не раз убегал из дома, поэтому его не сразу хватились. Однажды его уже находила полиция в соседнем селе Зудилово. Родные надеются, что и в этот раз все обойдется, но надежда эта тает с каждым днем.

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«С Димой она дружит с самого детства, еще до школы начали общаться, мы живем по соседству. Часто гуляют вместе, самое позднее время, когда дочь возвращалась домой – час ночи. Но чтобы телефон отключать – нет», — рассказывает мама Оксаны (подробнее)