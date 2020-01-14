Подросток и его знакомая пропали на Алтае

14 Янв. 2020 2020-01-14T05:24:00+03:00

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В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту исчезновения 15-летнего жителя Новоалтайска Дмитрия Думчева, а также его 18-летней подруги Оксаны Руденко.

По имеющийся на данный момент информации имеющейся у Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, 7 января 2020 года они ушли из дома в городе Новоалтайске и до настоящего времени их местонахождение не установлено. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Приметы Дмитрия: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые.

Когда его видели в последний раз, он был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки.

Приметы Оксаны: на вид 20 лет, среднего телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Была одета в розовую куртку, черные джинсы, черно-белые кроссовки и зеленую шапку «Reebok».

- Следователи и следователи-криминалисты регионального СК проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчез подросток и его знакомая. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются жильё и возможные места пребывания разыскиваемых, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

Если кому-то что-то известно об обстоятельствах пропажи, либо видели этих людей, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-80-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU