После суицида свидетеля по делу об исчезновении девушки и подростка на Алтае назначили проверку

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:18:26+03:00

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Руководитель ГУ МВД по Алтайскому краю назначил проверку по факту самоубийства задержанного в отделе полиции по Новоалтайску. Ранее в публикации «КП-Барнаул» о поисках девушки и подростка упоминался мужчина, у которого дети ночевали перед исчезновением. По данным издания, речь в пресс-релизе управления идет о том самом свидетеле.

- Несколько дней назад задержанный был доставлен в отдел полиции для установления обстоятельств его возможной причастности к особо тяжкому преступлению. Во время нахождения в отделе, гражданин попросился в туалет. Там он причинил себе смертельную рану, - говорится в сообщении полиции края.

Правоохранители сразу же вызвали медиков скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось. Теперь управление проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Новоалтайске и соседних территориях разыскивают 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летнюю Оксану Руденко. Их местонахождение неизвестно с 7 января. По словам матери девушки, 7 января Оксана и Дмитрий ночевали у 48-летнего мужчины, который является бывшим работодателем. Однако когда его привезли в отдел, чтобы допросить, он совершил самоубийство. По данным местных СМИ, он был последним, кто видел детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU