Переночевали в садоводстве и пропали: что известно о поисках пропавших молодых людей из Новоалтайска

Уже который день в окрестностях Новоалтайска разыскивают двух молодых людей: 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летнюю Оксану Руденко. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело по признакам «убийства». В их поисках задействованы полицейские, следователи, кинологи, водолазы и волонтеры. Об исчезновении и поисках «Комсомолка» поговорила с матерью Оксаны.

«Со мной она скрытная»

По словам мамы Оксаны Руденко Ларисы Викторовны, последний раз она видела дочь 7 января около 18:30. Тогда девушка отпросилась в гости к своему молодому человеку в Новоалтайск, с которым они встречаются уже два месяца.

- Автобус в Новоалтайск идет в 18:53, она собиралась уехать на нем, но, выходит, что не уехала и пошла с Димой к знакомому в садоводство по соседству. Последний раз я её видела в 18:30. Её парень сказал, что видел её только 5 января, 7-го она к нему так и не приехала, - рассказала женщина.

На вопрос «Ругалась ли Оксана с кем-то в последнее время?» Лариса Викторовна ответила, что не знает.

- Со мной она скрытная. С сестрами своими делится [событиями из личной жизни, прим. ред.], и они не говорили, что она конфликтует с кем-то. С Димой пропавшим она дружит с самого детства, еще до школы начали общаться, живем по соседству. Они часто гуляют вместе, самое позднее время, когда возвращалась домой – час ночи. Но чтобы телефон отключать – нет. Она так не делает. И из дома никогда не сбегала, - добавила Лариса Викторовна.

Оксана учится в колледже, и как говорит её мама, хобби у неё нет, постоянно сидит в социальных сетях. Впрочем, как и вся молодежь в наше время. Лучшие подруги девушки тоже не в курсе, где она может находиться.

- Я все ожидала, что вот-вот вечером появится. А 11 января позвонила в полицию и подала в розыск. С полицией каждый день держим связь, - отметила Лариса Викторовна.

Ночевали у знакомого

Мама Оксаны рассказала, что 7 января Оксана и Дмитрий ночевали у 48-летнего мужчины. Он является бывшим работодателем Ларисы, занимался сбором рябины, грибов. А 8 января пропавшие проснулись и ушли.

Связаться с мужчиной не удалось, так как он скончался.

Кто и где ищут пропавших?

В настоящее время, поисками занимаются только правоохранители. Волонтеров на местность не допускают, так как идет расследование в рамках уголовного дела. Поисковый отряд «Лиза Алерт» оказывает только информационную поддержку.

В настоящее время отрабатываются разные версии исчезновения молодых людей, в том числе побег из дома и убийство.

- Следователи и следователи - криминалисты регионального СК проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчез подросток и его знакомая. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются жильё и возможные места пребывания разыскиваемых. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как сообщалось в ГУ МВД по Алтайскому краю, в розыске участвуют более 60 полицейских, три кинологических расчета со служебными собаками и водолазы.

- В распоряжении поисковиков снегоходы и квадрокоптер. Уже обследованы территория Новоалтайска, село Токарево, несколько садоводческих товариществ, в том числе «Лето» и «Юбилейное». Ситуацию осложняет обилие снега. Обследованы участки трассы от поселка Бажово до Белоярска, другие участки вдоль новосибирской трассы, - добавили в управлении полиции.

«Комсомолка» напоминает приметы пропавших.

Дмитрий: на вид 15 лет, худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки.

Оксана: на вид 20 лет, среднее телосложение, волосы черные, глаза зеленые. Была одета в розовую куртку, черные джинсы, черно-белые кроссовки, зеленую шапку (Reebok).

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах их пропажи, просят сообщить информацию по телефону 8 (3852) 29-80-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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В Алтайском крае продолжается поисковая операция, которая направлена на установление местонахождения 15-летнего жителя Новоалтайска Дмитрия Думчева и его 18-летней подруги Оксаны Руденко (подробнее)