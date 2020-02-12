Коррозия металла: названа причина обрушения трапа в аэропорту Барнаула

Трап в аэропорту Барнаула при посадке в самолет Airbus A320 рухнул из-за коррозии металла. Об этом сообщил руководитель контрольно-следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Григорий Шевердин, передает ТАСС.

- Крушение произошло из-за коррозии металла, которая появилась в результате того, что техобслуживание трапа производилось несвоевременно, в целом, можно сказать, не производилось, - сказал представитель следственного управления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/691284" frameborder="0"></iframe> Видео момента падения людей с трапа в аэропорту Барнаула.

В аэропорту Барнаула ранее поясняли,что неисправность была скрытой, ее нельзя было заметить во время техосмотра. Трап прошел проверку в октябре 2018 года, и никаких замечаний к его состоянию не было.

Геннадий Шевердин добавил, что дело по факту получения травм при падении пассажиров направлено в суд.

Напомним, ЧП произошло ровно года назад, 12 февраля, при посадке в самолет Барнаул - Москва. Площадка перед входом в салон воздушного судна находилась на высоте около пяти метров. В результате шесть человек упали на посадочную площадку, четверых госпитализировали.

- В какой-то момент площадка трапа сложилась, - рассказывал пассажир Сергей Ермолаев. - Моя жена оказалась внизу, на нее упали люди. Я удержался наверху между лестницей и самолетом, оттолкнулся и сбежал вниз к жене, она даже встать не могла. Началась суета, ничего не было понятно.

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ЧП произошло во вторник, 12 февраля. Рейс выполняла компания «Уральские авиалинии». По словам очевидцев, площадка трапа перед входом в воздушное судно, которая находится на высоте около пяти метров, неожиданно сложилась. Стоящие на ней люди упали вниз (подробнее).

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