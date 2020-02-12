2020-02-12T05:02:47+03:00
Происшествия

Коррозия металла: названа причина обрушения трапа в аэропорту Барнаула

В феврале 2019 года шесть пассажиров упали на посадочную площадку [видео]
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Скриншот видеоСкриншот видео
Изменить размер текста:

Трап в аэропорту Барнаула при посадке в самолет Airbus A320 рухнул из-за коррозии металла. Об этом сообщил руководитель контрольно-следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Григорий Шевердин, передает ТАСС.

- Крушение произошло из-за коррозии металла, которая появилась в результате того, что техобслуживание трапа производилось несвоевременно, в целом, можно сказать, не производилось, - сказал представитель следственного управления.

Видео момента падения людей с трапа в аэропорту Барнаула.

В аэропорту Барнаула ранее поясняли,что неисправность была скрытой, ее нельзя было заметить во время техосмотра. Трап прошел проверку в октябре 2018 года, и никаких замечаний к его состоянию не было.

Геннадий Шевердин добавил, что дело по факту получения травм при падении пассажиров направлено в суд.

Напомним, ЧП произошло ровно года назад, 12 февраля, при посадке в самолет Барнаул - Москва. Площадка перед входом в салон воздушного судна находилась на высоте около пяти метров. В результате шесть человек упали на посадочную площадку, четверых госпитализировали.

- В какой-то момент площадка трапа сложилась, - рассказывал пассажир Сергей Ермолаев. - Моя жена оказалась внизу, на нее упали люди. Я удержался наверху между лестницей и самолетом, оттолкнулся и сбежал вниз к жене, она даже встать не могла. Началась суета, ничего не было понятно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть человек упали с трапа при посадке в самолет в Барнауле

ЧП произошло во вторник, 12 февраля. Рейс выполняла компания «Уральские авиалинии». По словам очевидцев, площадка трапа перед входом в воздушное судно, которая находится на высоте около пяти метров, неожиданно сложилась. Стоящие на ней люди упали вниз (подробнее).

После падения людей с трапа в барнаульском аэропорту возбудили уголовное дело

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело после падения шести человек в барнаульском аэропорту по статье об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасност (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Барнауле пройдет межвузовское оборонно-спортивное первенство
Алтайские школы получили новые автобусы
Больше 8 тысяч алтайских семей начали получать выплаты за рождение первого ребенка
Барнаульцам в гололед предлагают поехать на работу на велосипеде
ГИБДД проверит, как барнаульские автомобилисты перевозят детей
Общественники Барнаула проведут пикет в защиту парка Ленина
Следователи проводят проверку по факту схода снега с крыши на людей
Полицейские задержали мужчину, который показывал детям свое достоинство
Барнаул готовится к паводку
Виктор Томенко обсудил судьбу «Холидея»
Трехлетняя жительница Барнаула показала Максиму Галкину свои таланты
Алтайские зенитчики отработали уничтожение вражеской авиации
Торговец нелегальными сигаретами получил три года лишения свободы
Напитки, которые разработали ученые Алтайского техуниверситета, экспортируют в страны Азии
Алтайские школьники спасают косуль
В Барнауле 12 февраля обсудят проблемы экологии
Заезды русских троек пройдут на «Сибирской Масленице»
Перевозчики Рубцовска наживались на льготниках
Алтайской пенсионерке подарили смартфон за победу в конкурсе «Спасибо интернету»