2019-02-14T03:34:29+03:00
Происшествия

Появилось видео падения пассажиров с трапа в барнаульском аэропорту

Площадка на высоте около пяти метров неожиданно сложилась
Иван ОЛЕКСЮК
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Появилось видео падения людей с трапа в барнаульском аэропорту. Площадка перед входом в салон воздушного судна находилась на высоте около пяти метров.

Видео момента падения людей с трапа в аэропорту Барнаула.

По данным Управления Следственного комитета на транспорте, упали шесть человек. Четверых доставили в больницу. Сейчас врачи их обследуют. Как стало известно «КП», у одной из пострадавших подозрение на перелом позвоночника, у другого перелом ноги. Рейс «Барнаул-Москва» выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии».

- В какой-то момент площадка трапа просто сложилась. Все, кто там стоял, упали вниз. Моя жена оказалась внизу, на нее еще упали люди сверху. Я удержался наверху между лестницей и самолетом, оттолкнулся и сбежал вниз к жене, она даже встать не могла. Началась суета, ничего не было понятно. Жена на своих ногах дошагала до медпункта. Нам дали каталку, но она в ней не могла сидеть. Просили носилки, но их не предоставили, - рассказал муж пострадавшей девушки Сергей Ермолаев.

После происшествия в аэропорту начали внеочередную проверку техсостояния всех трапов.

- Администрация аэропорта приносит свои извинения и гарантирует оказание всего комплекса медуслуг. Формируется комиссия для выявления причин опускания верхней площадки конструкции. Трап проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года, замечаний выявлено не было, - сообщает краевой минтранс.

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После происшествия в аэропорту начали внеочередную проверку технического состояния всех трапов (далее).

После падения людей с трапа в барнаульском аэропорту возбудили уголовное дело

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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