После падения людей с трапа в барнаульском аэропорту возбудили уголовное дело
Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело после падения шести человек в барнаульском аэропорту по статье об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности.
Напомним, ЧП произошло во вторник, 12 февраля. Пассажиры рейса «Барнаул – Москва» поднимались по трапу к самолету компании «Уральские авиалинии». Внезапно площадка трапа сложилась, находившиеся на ней люди упали вниз. Высота трапа составляла примерно пять метров.
В результате шесть человек при падении получили телесные повреждения, четверо из них госпитализированы в городскую больницу №1 Барнаула.
Также после ЧП транспортная прокуратура Барнаула начала проверку исполнения требований федерального законодательства при оказании АО «Авиапредприятие «Алтай» услуг по аэропортовому обслуживанию воздушных судов.
В аэропорту заявили, что трап проходил плановую проверку в октябре 2018 году и пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
ИСТОЧНИК KP.RU