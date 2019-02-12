После падения людей с трапа в барнаульском аэропорту возбудили уголовное дело

12 Февр. 07:37 2019-02-12T07:37:52+03:00

Недавно барнаульский аэропорт назвали одним из лучших в стране. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело после падения шести человек в барнаульском аэропорту по статье об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности.

Напомним, ЧП произошло во вторник, 12 февраля. Пассажиры рейса «Барнаул – Москва» поднимались по трапу к самолету компании «Уральские авиалинии». Внезапно площадка трапа сложилась, находившиеся на ней люди упали вниз. Высота трапа составляла примерно пять метров.

В результате шесть человек при падении получили телесные повреждения, четверо из них госпитализированы в городскую больницу №1 Барнаула.

Также после ЧП транспортная прокуратура Барнаула начала проверку исполнения требований федерального законодательства при оказании АО «Авиапредприятие «Алтай» услуг по аэропортовому обслуживанию воздушных судов.

В аэропорту заявили, что трап проходил плановую проверку в октябре 2018 году и пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU