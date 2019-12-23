Серый Крыс Роджер предсказал, каким будет 2020 год
По восточному календарю наступающий 2020 год будет годом Крысы. По словам астрологов, это первое животное, начинающее двенадцатилетний цикл. «Комсомолка» решила погадать на настоящей крысе – что же нас ждет в наступающем году.
новогодние предсказанияФото: Олег УКЛАДОВ
В Барнаульском зоопарке живет мудрый серый крыс по кличке Роджер, который, по уверениям директора, уже повидал жизнь и знает толк в предсказаниях. Мы поставили перед крысиком четыре продукта, каждый из которых подразумевал определенную характеристику 2020 года.
Выбор для крысаФото: Олег УКЛАДОВ
Хлеб – год будет богатым на урожай и события, конфеты – к сладкой жизни, сыр – у жителей Алтайского края в грядущем году все будет складываться легко и благополучно, капуста – год порадует прибавками к зарплате и неожиданными денежными начислениями.
Сначала Роджер не спеша обошел все варианты, внимательно обнюхал их, отбежал в сторону и ненадолго замер – видимо, чтобы подумать. А может, чтобы поймать связь с космосом. Дело, как-никак, ответственное – решается судьба 2020 года!
Крыс РоджерФото: Олег УКЛАДОВ
Сначала крыс подошел к конфетке - на секунду остановился, но вскоре побежал дальше. Видимо, без трудностей жители Алтайского края в 2020 году, все же, но достигнут желаемых целей. Потом Роджер направился к капусте и, чуть было даже не откусил кусочек, но вдруг что-то крыса остановило.
Сначала он подумал о капустеФото: Олег УКЛАДОВ
Эх, а так хотелось, чтобы Роджер выбрал именно этот вариант. Далее грызун снова заметался по столу, а вскоре уверенно побежал к сыру.
Крыс и деньгиФото: Олег УКЛАДОВ
Ура! Как говорится в известной поговорке - будем кататься, словно сыр в масле.
Роджер в итоге выбрал сыр!Фото: Олег УКЛАДОВ
Так что в 2020 году жители региона могут не переживать, всего будет в изобилии.
Год будет удачнымФото: Олег УКЛАДОВ
Но это не значит, что нужно особо расслабляться – помните, ваш успех - в ваших руках!
Год крысы.Гадание..У крыса Роджера было четыре варианта.
ИСТОЧНИК KP.RU