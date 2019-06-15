Бэби-бум в зоопарке удивил жителей Барнаула

Настоящий бэби-бум произошел накануне в Барнаульском зоопарке – там родился лосенок, пятнистый олененок и три львенка. Для самого зоопарка это стало настоящим праздником, ведь такого большого пополнения в один день там не было никогда.

– Сегодня очень необычный день в зоопарке. Родились львенок, лосенок, олененок, и главное – родила львица Ая! У нас праздник, – сообщил 14 июня на своей странице в Instagram директор зоопарка Сергей Писарев.

Львята.Видео: Барнаульский зоопарк

Руководство зоопарка уже поделились милыми видео новых обитателей. Они заставляют умилиться, ведь дети – цветы жизни.

– Появление редких видов – это и есть главная функция зоопарка. В прошлом году было 48 детенышей. С уверенностью говорю, что в этом году будет не меньше. То, что наши животные размножаются – говорит, что им здесь комфортно, – также отмечает Писарев.

Пятнистый олененок.Видео: Барнаульский зоопарк

Между тем, родить могли вчера не трое, а четверо мам. Дело в том, что в социальных сетях появилось объявление о том, что зоопарк переносит праздник, который был запланирован на 15 июня.

– Друзья! В связи с тем, что за минувшие сутки разу четыре мамочки принесли нам малышей, принято решение перенести праздничную программу (пока на неопределённый срок). Мамочкам и малышам нужен отдых и покой! Мы приносим свои извинения и не сомневаемся, что вы поддержите наше решение! – написали на официальной странице зоопарка в Instagram.

Лосенок.Видео: Барнаульский зоопарк

Бэби-бум удивил не только работников зоопарка, но и жителей Барнаула. В социальных сетях горожане искреннее поздравляют зоопарк с пополнением.

– Срочно переименовываем зоопарк в зоологический филиал барнаульского роддома. Такая плодовитость говорит о том, что животным хорошо у нас, – написала Екатерина Ускова.

– Ваш зоопарк вроде и маленький, да удаленький! Работают энтузиасты, и это видно! Искренне рада успехам вашего коллектива! – написала Марина Касицына.

– Поздравляю вас, какие вы молодцы что создаете им хорошие условия, для того чтобы животные размножались, – отметила Мария Агеева.

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