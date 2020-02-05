Дождь вместо мороза: на Алтай ненадолго придет весна

Эта зима не перестает удивлять жителей Алтайского края. На этот раз в регион идет потепление, а после синоптики снова прогнозируют метель. Чего нам ожидать в ближайшую неделю, «Комсомолке» рассказала начальник отдела гидрометеообеспечения Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых.

Февраль в регионе начался с небольших морозов, метели стихли и казалось бы все, отмучились. Но не тут то было! Скоро Алтайский край накроет южный циклон и на несколько дней в регионе установится скорее весенняя погода, чем зимняя.

- Теплеть начнет с 6 февраля, а самый пик тепла придется на 7 и 8 числа. В эти дни температура воздуха в дневные часы повысится до плюс 2-7 градусов. Местами по югу столбики термометров поднимутся до 7-12 градусов. Ночью 8 и 9 февраля температура воздуха будет колебаться от слабо отрицательных до слабо положительных значений. Все это конечно повлияет на снеготаяние и сход снега с крыш зданий, - поясняет начальник отдела гидрометеообеспечения Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых.

Также с прохождением атмосферных фронтов южных циклонов ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами порывы будут достигать19-24 м/с. Синоптики прогнозируют и осадки. В зависимости от температуры воздуха это будет мокрый снег, переходящий в дождь. Уже 10 и 11 февраля немного похолодает, будет идти снег, усилится ветер. Из-за резких перепадов температуры будет еще и сильный гололед.

- В дальнейшем будет небольшой промежуток спокойного антициклонального типа. Температура понизится до пределов нормы февраля (это минус 17-18 градусов), но как таковых морозов мы не прогнозируем, - добавляет Людмила Сырых.

Кстати

В этом году январь в большинстве районов Алтайского края был выше нормы на 4-5 градусов. В Барнауле температура воздуха была выше нормы на 5 градусов. Несмотря на такие показатели, прошедший январь не стал самым теплым за все годы. Рекорд среднемесячной температуры был побит в 2002 году. Тогда в Барнауле в январе было в среднем около минус 10 градусов.

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