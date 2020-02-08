Четыре человека погибли в ДТП на Алтае

В пятницу вечером,7 февраля, на двух трассах Алтайского края произошли аварии, в которых погибли четыре человека.

Одно из дорожно-транспортных происшествие зафиксировано в Троицком районе. По данным регионального управления МВД России, около 21.50 на 268 километре федеральной трассы «Чуйский тракт» во время обгона водитель автомобиля «Лада Грана», следовавший в направлении Бийска, не справился с управлением, и врезался в грузовик.

- Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на момент аварии в легковушке было трое мужчин. Водитель и пассажир на переднем сиденье скончались на месте происшествия. Второго пассажира с травмами доставили в Троицкую районную больницу. Водителю грузовика медицинская помощь не потребовалась.

В настоящее время сотрудники краевой Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, а также устанавливают личность ее участников.

Другая роковая авария зарегистрирована в Шипуновском районе. Она также произошла вечером – около 23 часов. На 192 километре федеральной трассы «Барнаул -Алейск - Рубцовск - граница Республики Казахстан» водитель «Фиат Дукато», ехавший со стороны села Поспелиха в направлении Алейска, допустил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Виста Ардео». На месте погиб водитель «Фиата», пассажирка «Тойоты», а ее водитель получил ранение.

Детали происшествия и личности пострадавших устанавливаются.

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