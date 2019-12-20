Алтайские полицейские погибли из-за водителя, решившего пойти на обгон

По факту гибели пятерых человек в жутком ДТП на трассе в Алейском районе возбудили уголовное дело. Алтайский Следком нашел в происшествии признаки нарушения правил дорожного движения.

Напомним, 19 декабря в 18:50 на трассе А-322 между селами Урюпино и Красный Яр столкнулись служебный автомобиль полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/750754" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП, в котором погибли четверо полицейских.Видео: СУ СК по Алтайскому краю

В отечественной машине сидели пять сотрудников полиции. Четверо из них погибли на месте аварии, еще одна женщина-полицейский попала с травмами в больницу. В салоне иномарки находилось три человека: один пассажир погиб, водитель и еще один пассажир госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП в Алейском районе с участием полицейских. Фото: предоставлено читателем

По информации источников «КП»-Барнаул», полицейские были в Барнауле в служебной командировке, а машина принадлежала рубцовскому отделению МВД. По предварительной информации, из сотрудников полиции погиб начальник отдела миграции по Рубцовску Константин Креймер, начальник миграционного пункта отдела полиции по Рубцовскому району Ольга Борисова, начальник отдела миграции по Угловскому району Дмитрий Попрядухин. Четвертый погибший, предположительно, из Локтевского района.

В полицейской машине ехала и сотрудница отдела миграции по Егорьевскому району. Женщина выжила, но ей диагностировали разрыв печени. Серьезную операцию в срочном порядке провели в Алейской ЦРБ. Пострадавшая не транспортабельна, поэтому пока лечение она будет проходить в райцентре.

По данным следствия, водитель Toyota Corolla решил совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся со служебным автомобилем.

ДТП в Алейском районе с участием полицейских. Фото: предоставлено читателем

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального Следкома. Они уже изъяли запись видеорегистратора. Кроме того, в ходе расследования следователи намерены установить качество организации дорожного движения на участке трассы, где произошло ДТП.

Расследование уголовного дела продолжается.

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