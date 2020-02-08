2020-02-08T08:57:42+03:00
Общество

Памятник деревянного зодчества стремительно разрушается в Барнауле

Общественники готовят жалобу в Генеральную прокуратуру
Анна СЕМИНА
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Дом ЛесневскогоДом ЛесневскогоФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаул – город практически с 290-летней историей находится на грани потери очередного памятника архитектуры – Дома Лесневского.

Это строение начала 20 века, расположенное на улице Ползунова, неподалеку от Демидовской площади – это старая часть города. Так сказать, исторический и туристический центр, как его позиционируют власти Барнаула. Однако уже в скором времени на один памятник деревянного зодчества в краевой столице может стать меньше и гостям будет совсем нечего показывать.

На состояние объекта культурного наследия еще в конце января обратила общественница Татьяна Труфанова, та самая, что активно борется за сохранение зеленых зон Барнаула. Она рассказала, что волонтеры общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» провели визуальный осмотр Дома Лесневского и нашли несколько прорех в крыше.

— Оказалось, в крыше памятника отсутствует несколько жестяных листов, из-за чего в распахнутое таким образом чердачное помещение попадает снег и накапливается там. Но и это не все. На здании прогнили стропила. Разрушается, а местами частично утеряна редкая резьба, - добавляет глава местного отделения «Гражданского патруля» Игорь Берг.

Это подтолкнуло общественников к составлению заявления о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия федерального значения в Генеральную прокуратуру.

— Как стало нам известно, охранять и предотвращать любые разрушения Дома обязана администрация города, как собственник здания, — комментирует глава правозащитной организации Ростислав Антонов. — В ближайшее время мы направим заявления о ненадлежащем исполнении обязанностей в прокуратуру региона и отдельно инициируем проверку Генпрокуратуры в отношении минкульта России. На федеральный орган возложена обязанность контролировать собственника объекта культурного наследия и охранять памятник. К сожалению, увиденная нами картина говорит о заброшенности памятника, отсутствии какой-либо охраны и мониторинга.

К сожалению, творение инженера Александра Лесневского стремительно разрушается как изнутри, так и снаружи, но пока его еще можно спасти.

— Это уникальный памятник деревянного зодчества, единственный в своем роде дом не только на Алтае, но и в Сибири в целом. Именно о таких домах говорят, что это памятник истории и культуры. Поэтому для нас, барнаульцев, сохранение здания является моральным долгом. Ведь, потеряв Дом Лесневского, мы потеряем ценную и яркую страницу истории нашего города, — говорит краевед Данил Дегтярев.

Дом купца Михайлова Фото: Анна СЕМИНА

Дом купца МихайловаФото: Анна СЕМИНА

За последние годы Барнаул потерял немало памятников архитектуры. Среди них контора купца Морозова сгоревший в январе 2018 года, усадьба купца Михайлова на проспекте Социалистическом вовсе потеряла свой охранный статус и была снесена. Теперь на ее месте появится здание прокуратуры. На последнем издыхании здание некогда служившее домом купцу Поскотинову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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