«Это варварство!». Артефакты на Ползунова закатают под асфальт

Этим летом в старинной части Барнаула археологи обнаружили скелеты, кресты, несколько старинных склепов видных горожан, а также фундамент и фрагменты пола часовни в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» известного архитектора Ивана Носовича.

Речь идет об археологических раскопках на площади Свободы в границах улиц Ползунова. Напомним, в середине XVIII века на этом месте находилось первое барнаульское кладбище. Сейчас здесь проезжая часть, на которой прокладывают ливневку. Рядом с выкопанной траншеей могут находиться и кости таких знаменитых горожан, как Иван Ползунов, Андреас Беэр.

Находки археологов радовали, в городе даже шли разговоры, что в центре города появится интересный музей под открытым небом, который станет центром притяжения туристов. И вдруг новое решение властей - найденные объекты решили не только снова засыпать, но и утрамбовать плиткой.

Раскопки на пл. СвободыФото: Олег УКЛАДОВ

Рано радовались

- Мы так ликовали, что в умах градоправителей Барнаула возобладала мудрость, когда после обнаружения под ковшом экскаватора человеческих костей работы были остановлены и начались археологические раскопки. Уже обсуждали варианты музея под открытым небом, была договоренность с родственником Андреаса Беэра о генетической экспертизе. Но теперь просто шокированы,- эмоционально рассказал « Комсомолке» Александр Франц, краевед, епископ Евангелическо-Лютеранской церкви.

По информации епископа, решение «снова сравнять с землей», заложить плиткой или закатать в асфальт принято на минувшей неделе на совещании в городской администрации с участием представителя Алтайохранкультуры.

Плитка будет защитой?

Священник Георгий Крейдун, присутствующий на том совещании, подтвердил информацию.

- Дело в том, что первоначальный проект был связан только с перекладкой коллектора, разрабатывался без учета того, что там найдут исторические объекты. И он должен быть завершен, иначе, как нам объяснили, это грозит штрафами. Теперь будут проведены работы по консервации, - объяснил Георгий Крейдун. - Все найденные объекты зафиксировали. В перспективе, когда будут завершены археологические раскопки, будет разрабатываться проект музеефикации всей площади.

Раскопки на пл. СвободыФото: Олег УКЛАДОВ

По словам протоирея, строители пояснили, что технически покрытие будет в какой-то мере защитой.

- Быстро решение по музеефикации не родится, это новые дорогостоящие технологии. А оставлять найденные объекты для ветра, дождя, льда тоже небезопасно - будут разрушаться, - говорит Крейдун.

Православный священник говорит, что согласился с принятым решением как с компромиссным.

Печальный прогноз

- Нет такого метода консервации объекта - засыпать песком, утрамбовать сверху плиткой или асфальтировать. В научном мире это называется варварством. Если такую «консервацию» считать компромиссным вариантом, тогда я даже боюсь предполагать, а что тогда было плохим вариантом? Отбойный молоток, динамит? Что еще хуже «консервации» по-барнаульски? – вопрошает краевед Франц.

Дмитрий Пугачев, представляющий Алтайохранкультуру на том совещании, с мнением Франца категорически не согласен, но комментировать что-то «Комсомолке» отказался, сославшись на запрет на комментарии без официального запроса и разрешения руководителя.

Раскопки на пл. СвободыФото: Олег УКЛАДОВ

- Ведь и место – не на проезжей части, а на тротуаре, где можно было это все поставить под особое антивандальное стекло с подсветкой, - вздыхает Франц.

Теперь, по его версии, можно ожидать печальный сценарий: все засыпят песком, начнут утрамбовывать, класть плитку. Потом, когда археологи заявят о новых раскопках на этом месте или о музеефикации, то на них сразу закричат, зашикают: «Плитка святое, нельзя ее вскрывать, она еще новая»…

- Увы, похоже, что в Барнауле не появится ни нового объекта истории, куда могли бы приходить и туристы, и горожане, ни памятника горным инженерам, ни могилы Ивана Ползунова. Не будет и улицы Андреса Беэра, благодаря которому маленький заводской поселок в устье речки Барнаулки превратился в город, где мы все живем. Зато будет красивая тротуарная плитка и ливневка.., - резюмирует краевед.

Раскопки на пл. СвободыФото: Олег УКЛАДОВ

Не все потеряно?

Представитель «Агентства регионального развития «Территория» Вячеслав Вакаев в своих прогнозах более оптимистичен.

- На днях мы вышли в управление Алтайохранкультуры с оригинальной идеей музеефикации этого места. Суть проста: место раскопа закрывается стеклянным навесом и становится доступным для горожан и туристов. Мы уверены, что найдем частных инвесторов, но это, действительно, не так быстро и просто делается, – говорит Вакаев.

Александр Франц на этот счет скептически заметил:

- Хотелось бы тоже быть оптимистом, но… кто в квартире меняет обои, которые полгода назад наклеил? И укладка плитки, и ее демонтаж стоят денег - за это платит городской бюджет. Не надо тешить себя иллюзиями, что после приведения этого участка тротуара в порядок здесь снова разрешат раскопки и музеефицирование...

Раскопки на пл. СвободыФото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на пл. СвободыФото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на пл. СвободыФото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на пл. СвободыФото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на пл. СвободыФото: Олег УКЛАДОВ

Раскопки на пл. СвободыФото: Олег УКЛАДОВ

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