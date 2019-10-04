Загадка дореволюционного дома: в Барнауле на чердаке нашли человеческий череп

Деревянный дом на Интернациональной, 83 построили в 1914 году. За это время в нем сменилось ни одно поколение жильцов. Потом дом пришел в упадок, его признали аварийным, а жильцов расселили – последнее десятилетие он пустовал. Этой осенью его приговорили к сносу, но во время осмотра на чердаке обнаружился человеческий череп.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/735772" frameborder="0"></iframe> Дом на Интернациональной, 83..Видео: Олег Укладов

Как сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul», кости обнаружил рабочий, который поднялся на крышу, чтобы оценить фронт работ. Череп, а точнее его нижняя челюсть и затылочная часть, лежали в углу. Мужчина сообщил о находке в полицию. Подъехавшие криминалисты рядом с останками нашли и гильзу от патрона.

Дом подлежит сносу.Фото: Олег УКЛАДОВ

По предварительной оценке, череп лежит там уже больше 50 лет. По факту проводится проверка. Сейчас предстоит выяснить, кому принадлежат останки, причину смерти и ее обстоятельства.

Дом на Интернациональной, 83.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас региональный Следком проводит доследственную проверку. При внешнем осмотре имеющихся останков признаков насильственной обнаружено не было. Тем не менее, до сих пор не ясно, где остальная часть скелета, и кто положил череп на чердак.

Это не первый случай, когда на Алтае находят кости – этим летом в Заринском районе в песке на берегу местного озера обнаружили кости четырех человек. Причем все без голов. Возраст криминального захоронения – более века.

Дом на Интернациональной, 83.Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока неизвестно, есть ли криминал в истории с черепом из дома на Интернациональной. «КП» будет следить за развитием событий.

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в середине XVIII века на этом месте находилось первое барнаульское кладбище. Сейчас здесь проезжая часть, на которой прокладывают ливневку. Рядом с выкопанной траншеей могут находиться и кости таких знаменитых горожан, как Иван Ползунов, Андреас Беэр (далее).