2019-09-12T08:57:26+03:00
Общество

Алтайохранкультура требует провести реставрацию дома купца Поскотинова

Анна СЕМИНА
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Порос травой и деревьями дом купца Поскотинова в БарнаулеПорос травой и деревьями дом купца Поскотинова в БарнаулеФото: скриншот сайта
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После публикации в сети снимков исторической части Барнаула с высоты птичьего полета, Алтайохранкультура вспомнила о разваливающемся доме купца Поскотинова и потребовала его реставрации.

Фотограф Дмитрий с ником grad.i.ent в Instagram опубликовал на своей странице снимки Барнаула с высоты. В объектив попал заброшенный дом купца Поскотинова, расположенный в старой части города, на улице Мало-Олонской, 21. На кадрах видно, что здание в ужасном состоянии: оно стремительно разрушается, а внутри уже буквально растет лес.

По удивительному стечению обстоятельств, сразу же после публикации поста Алтайохранкультура «вспомнила» о его существовании.

- Она направила исковое заявление о принудительном исполнении обязанностей по ремонтно-реставрационным работам на объекте культурного наследия в суд Октябрьского района Барнаула. Ответчиком будет собственник, одним из которых является МТУ Росимущества в Алтайском крае, - сообщает ИА «Банкфакс».

Примечательно, что еще в феврале прошлого года ведомство провело контроль состояния памятника архитектуры и установило сроки консервации и реставрации здания. Однако предписания не были выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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