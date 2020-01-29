2020-01-29T14:58:59+03:00
Происшествия

В трех районах Алтайского края ввели режим ЧС из-за метели и снежных заторов

Режим ЧС на данный момент действует в шести муниципалитетах края
Анастасия Корягина
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Табунский район, Алтайский край. Дорога между селами Лебедино и Сереброполь.Табунский район, Алтайский край. Дорога между селами Лебедино и Сереброполь.Фото: соцсети
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В трех районах Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с метелью. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю:

— Режим ЧС введен в Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах для органов управления. Объем выпавших осадков в регионе значительно превышает норму. Силы и средства МЧС России находятся в режиме повышенной готовности.

В этих районах усилена группировка МЧС. В населенные пункты, к которым затруднен проезд, доставят 50 тонн продовольствия. В частности, это села Утка, Кузьминка и Новохарьковка в Змеиногорском районе.

Стабилизировать ситуацию пытаются 269 человек и 179 единиц техники. На трассах развернули мобильные и стационарные пункты обогрева — уже сегодня в ночь ударят морозы.

Режим ЧС на данный момент действует в шести муниципалитетах края. В Яровом его ввели из-за перебоев на ТЭЦ, в Курьинском районе — из-за аварийного состояния дамбы на озере Белое, а также в Советском районе из-за угрозы обрушения берега Катуни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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