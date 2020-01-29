Стало известно, почему барнаульцам приходится долго ждать трамваи
«Горэлектротранс» рассказал, почему барнаульцам постоянно приходится ждать трамваи. Все просто: подвижной состав изношен почти на 100%, а число курсирующих трамваев уменьшилось потому, что они постоянно ломаются. Чинить подвижной состав приходится в авральном режиме. Всему виной — все те же снегопады.
В цехах «Горэлектротранса» на ремонте стоят 80 вагонов — это втрое больше обычного, сообщают «Вести-Алтай».
Причиной поломок является огромное количество снега на путях. Вихревым потоком его заносит в систему управления тяговыми электродвигателями.
— Если туда попала влага, вагон встает. За ним отправляют второй, который его буксирует, а значит, два вагона с линии снимают. Плюс аварийные ситуации, которые происходят на путях, поэтому такие задержки, — рассказывал «Комсомолке» руководитель интернет-сообщества «Барнаульский электротранспорт» Артем Валов.
Спецтехника чистит трамвайные пути в Барнауле.Видео: Анастасия Корягина
Спецтехника уже чистит трамвайные пути от снега. Трамвайные депо работают в авральном режиме еще с конца декабря. Вместо 136 вагонов, как должно быть в норме, по городу курсирует всего 101.
— Интервал между рейсами должен быть в час пик 6-8 минут на всех маршрутах. Сейчас он удвоен, но это не полчаса, и уж тем более не час!, — говорят в «Горэлектротрансе».
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ИСТОЧНИК KP.RU