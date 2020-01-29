Самая большая из самых маленьких: барнаульская квартира попала в топ малогабариток

Эксперты портала недвижимости ЦИАН составили рейтинг самых маленьких квартир Сибири. В него вошли студии, в которых есть ванная комната и кухня-малютка. В топ-5 попала и барнаульская квартира общей площадью 11,2 кв. метров.

Барнаульская квартира из рейтинга. Фото: ЦИАН

Примечательно, что это самые шикарные «апартаменты» рейтинга, поэтому квартира заняла последнюю строчку. Студия с довольно неплохим ремонтом находится в Индустриальном районе на ул. Георгиева. Хозяин продает ее за 845 тысяч рублей. Кстати, учитывая среднюю цену за квадрат в Барнауле - 51 тыс. рублей, квартирка эта весьма дорогая.

Барнаульский лидер. Фото: ЦИАН

Первое место в рейтинге заняла компактная квартира-студия из Новосибирска площадью 9,9 квадратных метров. Продается она всего за 500 тысяч рублей. При этом вся техника – телевизор, стиральная машина и прочее - остается в жилище.

Лидер рейтинга. Фото: ЦИАН

Второе место - у студии площадью 10 «квадратов» из Иркутска. Это самая дорогая квартира из списка – ее цена 877 тысяч рублей.

Иркутская квартира. Фото: ЦИАН

Третье место - квартира площадью 10,2 кв. м в Томске, стоимостью 720 тысяч рублей.

Томская квартира. Фото: ЦИАН

Четвертое место у компактной квартиры, площадью 11 «квадратов» в Омске. Её цена — всего 385 тысяч рублей. Квартира подготовлена к продаже - сделан свежий ремонт. Но при этом в ней отсутствуют мебель и техника.

Омская квартирка. Фото: ЦИАН

А еще

Мы промониторили объявления о продаже малогабариток в Барнауле. Квартира из рейтинга – не единственная «малышка».

Помимо той, что вошла в рейтинг, сейчас в продаже есть еще 11-метровая квартирка в Ленинском районе на ул. Гущина. Это студия с современным ремонтом, мебелью и техникой. Она продается за 795 тысяч рублей.

Барнаульская квартира на Гущина Фото: ЦИАН

И еще один вариант – 11, 5 «квадратов» в Железнодорожном районе на ул. Советской Армии. В квартирке отличная отделка, пластиковое окно и оригинально выполненная ванна. Цена студии - 790 тысяч рублей. Отмечается, что до центра от нее можно добраться всего за 10 минут.

Барнаульская квартира на Советской Армии. Фото: ЦИАН

Интересный факт

Казалось бы, кому нужна такая маленькая жилплощадь, но нет. Совсем недавно в Барнауле возник настоящий ажиотаж при продаже «с молотка» 10-метровой квартирки, переделанной из нежилого помещения.

"Малютка" из нежилого помещения Фото: Алтайский портал недвижимости

Малогабаритка из Индустриального района продавалась всего за 311 тыс. рублей. Но в итоге ее новый хозяин выложил за нее 423 тыс. Впрочем, это все равно немного по сравнению с другими «малютками» из рейтинга.

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