Коттедж с помещением для выращивания грибов продают за 7 млн рублей
В Индустриальном районе Барнаула продают коттедж площадью 197 квадратных метров, который приспособлен для выращивания грибов.
Как сообщает «Недвижимость Алтай», дом имеет два уровня, пять изолированных комнат – это спальные комнаты, санузлы и другие хозяйственно-бытовые помещения. Более примечателен подвал - там располагаются котельная, гардеробная, мастерская, спортзал, баня из сосны на дровах и, что самое интересное - помещение для выращивания грибов. Если же новый владелец не захочет заниматься этим делом, помещение вполне можно использовать как хранилище овощей. Правда, на фото в объявлении этого помещения нет.
Коттедж с помещением для выращивания грибов продают за 7 млн рублейФото: портал "Недвижимость Алтай"
На территории усадьбы есть два гаража (один для двух авто, второй - для мототехники). А также гостевой дом, который летом при отсутствии гостей можно использовать в качестве летней кухни.
Цена дома — семь миллионов рублей. И, заметим, это совсем недорого, по сравнению с другими предложениями в Барнауле.
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