В Барнауле продают очень узкое место

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-21T10:59:51+03:00

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В Барнауле продается узкое здание, построенное между двумя жилыми сталинками. Ширина объекта составляет не более пяти метров, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Объект построили порядка 20 лет назад. Он находится напротив АГМУ, между зданиями на проспекте Ленина под номерами 43 и 41. У пристройки 4 этажа, а также есть технический. Общая площадь составляет 857 кв. метров. Собственник продает его целиком за 90 млн рублей, но при этом указывает, что цена договорная.

В последние годы помещения в этом здании сдавали в аренду. В частности, там размещался Алтайбизнесбанк. В настоящее время, по данным справочников, в объекте не располагаются никакие компании.

Объект имеет один вход и по понятной причине мало окон. Технически он оборудован всеми современными системами. Территория оснащена несколькими парковочными местами, а в дворовой части есть автомобильные боксы для арендаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU