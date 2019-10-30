2019-10-30T10:18:27+03:00
Общество

В Барнауле продают одну из самых маленьких квартир

Площадь жилплощади всего 10 кв.м
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото: Алтайский портал недвижимостиФото: Алтайский портал недвижимости
Изменить размер текста:

В Барнауле 8 ноября пройдут торги, на которые выставлен необычный лот. Это маленькая квартира, площадью всего лишь 10 кв.м. Она находится в пятиэтажке на ул. Энтузиастов, 25. Скорее всего, квартира была перестроена из какого-то нежилого помещения, либо выделена одной из комнат в полноценном жилище. Стартовая цена - 311 440 рублей.

Как сообщили в Алтайском портале недвижимости, лот выставили по решению суда о передаче арестованного имущества на торги. Предполагаемая причина - невыплата хозяином ипотечного или любого другого долга. Тем более, что в числе обременений объекта значится ипотека. При этом квартиру пытаются продать с молотка повторно – первые торги прошли 30 сентября, но желающих ее купить не было.

Помещение находится в собственности частного лица с 2014 года. Квартира расположена на первом этаже. Интересно, что ее кадастровая стоимость составляет 368 тыс. рублей. Исходя из этого размера, здесь также рассчитан и микроскопический налог на имущество, который составит всего 369 рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поликлиники в Алтайском крае будут работать дольше
Памятник архитектуры продали в Бийске за рубль
Воспитанник алтайского хоккея вошел в историю НХЛ
В Барнауле переложили водопровод для новой больницы
В Индустриальном районе Барнаула человек выпал из окна
За парковку на новой благоустроенной аллее в Барнауле будут штрафовать
Алтайские почтовики совместно с газетой «Комсомольская правда» объявляют детский конкурс «Моя мама лучшая на свете»
«Ростелеком» рассказал барнаульским школьникам о безопасном интернете
Пять домов в Барнауле строятся с использованием эскроу-счетов
Из-за сильного ветра в алтайских сетевых компаниях ввели особый режим работы
Митинг против строительства отеля на месте сквера перенесли в спальный район Барнаула
Сезон читок современной драматургии начался в Алтайском театре драмы
Алтайские специалисты выяснят причины подорожания гречки в регионе
С барнаульской новостройки ураганом сорвало обшивку
В Барнауле открыли движение на новом участке дороги ул. Солнечная Поляна
В алтайском озере обнаружили скелет в платье
Каменские депутаты лишили полномочий Евгению Гордиенко
Последствия непогоды устраняют в Барнауле
В ноябрьские праздники в Барнауле изменится расписание пригородных поездов
В Барнауле ветер опрокинул остановку
На Алтае откроется полезная выставка «Лица труда»
Вадима Надвоцкого будут судить за взятку в размере больше 12 миллионов рублей
Алтай-Кокс финансирует социальные программы
В Барнауле снова ищут перевозчика для двух проблемных маршрутов
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
У жилого дома в Барнауле обрушилась кровля
Мария Бутина вернулась в Барнаул