В Барнауле продают одну из самых маленьких квартир

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-30T10:18:27+03:00

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В Барнауле 8 ноября пройдут торги, на которые выставлен необычный лот. Это маленькая квартира, площадью всего лишь 10 кв.м. Она находится в пятиэтажке на ул. Энтузиастов, 25. Скорее всего, квартира была перестроена из какого-то нежилого помещения, либо выделена одной из комнат в полноценном жилище. Стартовая цена - 311 440 рублей.

Как сообщили в Алтайском портале недвижимости, лот выставили по решению суда о передаче арестованного имущества на торги. Предполагаемая причина - невыплата хозяином ипотечного или любого другого долга. Тем более, что в числе обременений объекта значится ипотека. При этом квартиру пытаются продать с молотка повторно – первые торги прошли 30 сентября, но желающих ее купить не было.

Помещение находится в собственности частного лица с 2014 года. Квартира расположена на первом этаже. Интересно, что ее кадастровая стоимость составляет 368 тыс. рублей. Исходя из этого размера, здесь также рассчитан и микроскопический налог на имущество, который составит всего 369 рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU