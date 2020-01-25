2020-01-25T10:02:03+03:00
Гороскоп

Новый год Крысы. Астролог и нумеролог рассказали, чем стоит заняться 25 января

25 января наступил год Крысы по китайскому гороскопу
БОРЗОВ ДенисАнастасия Корягина
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Год Крысы.Год Крысы.Фото: Анастасия Корягина
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25 января отмечается китайский Новый год. Именно сегодня, а не 1 января, начинается год Белой металлической Крысы. Все, кто родился до этого дня, живут под знаком предыдущего года Свиньи. «Комсомолка» поговорила с барнаульскими нумерологом и астрологом о том, чем примечателен сегодняшний день, и чему его лучше посвятить.

Шикарная цифра «три»

Нумеролог Вячеслав Класин советует в этот день получать подарки и не ограничивать себя в свободе действий.

— Основная цифра этого дня — тройка. Этот день хорош для начинаний. Тройка — цифра пространства, самая многогранная из всех. Она несет в себе и женскую энергию, и энергию денег, и накопительства, а также свободы, заботы и чувства собственности. Очень благопроиятный день со всех сторон, просто шикарный.

Эта цифра любит, когда ее поощряют. Поэтому все сегодня надо делать в первую очередь для себя. Человек в этот день может обладать огромной свободой мыслей и действий. Это день великих достигаторов. Я таких называю: «он сам себе взлетная полоса и самолет». Сегодня важно помечтать, сегодня можно придумать что-то глобальное и гениальное, это день для трамплина в жизнь.

Крыса-помощница

Астролог Вера Топчеева во многом согласна с нумерологом. Она рекомендует использовать сегодняшний день для планирования своей жизни на ближайший год, а может, и на десятилетие.

— Сегодня новолуние, поэтому этот день благоприятен для пожеланий самому себе. Обязательно стоит попробовать расписать свое будущее, можно даже карту желаний составить. Нужно поработать на благо себя и своей семьи.

Крыса — такое животное, которое благоволит всем. Несмотря на то, что год високосный, глобальных потрясений и неприятностей он не принесет, так как Крыса встанет на защиту остальных знаков, и поспособствует благоприятному исходу событий.

«Не надо стесняться!»

Рассказали специалисты и про то, чем стоит заняться в 2020-м году. Нумеролог Вячеслав Класин говорит о том, что цифра 2 в году симвоолизирует движение и свободу, а 0 — ошибки и неуверенность:

— В прошлом году надо было учиться, так как 9 — цифра мудрости. А в этом нужно делать и никого не слушать. Именно исходя из собственных действий можно будет понять, как и куда дальше двигаться. Слушая кого-то, мы этого не поймем. Девиз этого года — не надо стесняться своих желаний!

Астролог Вера Топчеева советует подумать о расширении семьи: «Крыса символизирует богатство, запасливость, семейность и клановость. Поэтому в этом году те, кто еще не нашел свою вторую половинку, могут ее найти, а те, кто мечтает о ребенке, тоже смогут воплотить это желание в жизнь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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