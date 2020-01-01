Лунный календарь красоты на январь 2020 года: когда лучше стричься, делать маникюр и ходить к косметологу

Как правило, все стараются успеть привести себя в порядок перед Новым годом. Из-за этого в салонах красоты образуются очереди ничуть не меньше, чем за баночкой зеленого горошка. Однако это вовсе не значит, что в январе будет поздно. Нет, «хорошие» даты для бьюти-процедур есть!

Вот что барнаульскому астрологу Вере Топчеевой подсказала Луна касаемо посещения парикмахерской в январе (время московское):

Благоприятно:

Луна во Льве (для лучшего их роста) — 11 (с 15 часов), 12 и 13 (до 17 часов) января.

Луна в Деве (для облегчения укладки) — 13 (с 17 часов), 14 и 15 (до 19 часов) января.

Луна в Весах — 15 (с 19 часов) 16 и 17 января.

Неблагоприятно:

Луна в Рыбах — 1, 2 (до 7 часов) и 27, 28, 29 (до 15 часов) января.

Луна в Раке — 9 (с 12 часов), 10 и 11 (до 15 часов) января.

Если есть возможность, то в это время не стоит даже мыть голову.

В период прохождения Луны в знаке Скорпиона не стоит ходить на покраску, химические завивки и все прочее, что так или иначе связано с процессом воздействия химических препаратов на вашу шевелюру. В частности избегайте следующих дат: 18 и 19 января. А 2 (с 7 часов), 3, 4 (до 19 часов) и 29 (с 15 часов), 30, 31 января, по возможности, не стрижемся (да и предельная осторожность в плане взаимодействия со всевозможными острыми предметами в эти дни не помешает).

- Все остальные лунные транзиты месяца — нейтральны, - говорит астролог.

Также неблагоприятным для парикмахерской считается новолуние – 25 января в 00:43.

А вот если ваша цель отрастить волосы быстрее, то запоминаем даты растущей Луны: с 1 по 9 и с 26 по 31 января. В полнолуние (10 января в 22.21) стрижка позволяет снять часть негативной энергии, сконцентрированной на кончиках волос. В обратном случае если вы хотите, чтобы прическа оставалась в первозданном виде, как можно дольше, то лучше записаться в дни убывающей Луны - с 11 по 24 января.

Процедуры у косметолога

Для питания и увлажнения кожи выбираем дни с 1 по 9 и с 26 по 31 января. Чистку лучше проводить с 11 по 24 января. Категорически не подходят для серьезных воздействий на кожу следующие даты: 22 (с 8 часов), 23 и 24 (до 16 часов) января.

Ни в коем случае (кроме разве экстренных) не намечаем операций в области лица на 2 (с 7 часов), 3, 4 (до 19 часов) и 29 (с 15 часов), 30, 31 января, а в области шеи на 5, 6 января.

Крайне нежелательным будет проведение любых операций в полнолуние, то есть 10 января.

Эпиляция

Помимо того, что для такой деликатной процедуры, как эпиляция (особенно у женщин) существует масса противопоказаний и рекомендаций, также есть и благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю. К первым относятся даты с 11 по 24 января, ко вторым - с 1 по 9 и с 26 по 31 января.

Работа с ногтями

Для ухода за ногтями рук и ног, для их подрезания и подпиливания идеально подходит пятница после захода Солнца. Если вы пропустили это время, то лучше не занимайтесь этим в субботу, которая подходит меньше всего. Также нехороши дни под знаками Рыб и Близнецов. Козерог же хорош всегда.

Маникюр, педикюр

Наиболее благоприятные дни для похода к мастеру: 22 (с 8 часов), 23 и 24 (до 16 часов), а также вечер 3, 10, 17, 24, 31 января. Нежелательно будет работать с ногтями рук и ног 1, 2 (до 7 часов), 7, 8, 9 (до 12 часов) и 27, 28, 29 (до 15 часов) января. А вот 7, 8 и 9 (до 12 часов) января благоприятное время для того, чтобы сделать массаж кистей. Что касается ступней, то ванночки и массаж лучше всего запланировать на 1, 2 (до 7 часов) и 27, 28, 29 (до 15 часов).

- Удаление ороговелостей, мозолей хорошо проводить при убывающей Луне, но не под знаками Рыб и Козерога. Для этого лучше всего подойдут дни с 11 по 21 января, - добавляет астролог. - Прислушаемся к ритмам Луны — и непременно будем красивыми.