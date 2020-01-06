Гороскоп на 2020 год: у тельцов обострится чутье на выгоду, а ракам придется научиться признавать ошибки

2020 год - это не только год, завершающий десятилетие и нумерологически красивая балансная дата, но и время значимых перемен, своеобразный порог новой астрологической эры. О том, каким будет этот год, рассказала барнаульский астролог Вера Топчеева.

В жизнь каждого войдут новые люди, события, планы, откровения. Году покровительствуют социальные планеты Сатурн и Юпитер, дающие возможности карьерного роста и личностного развития, финансового благополучия и стабильности, а помощниками на этом пути станут целеустремленность, предприимчивость, интеллект, нетворкинг и рационализм.

2020 год — это еще и год Белой Металлической Крысы, которая открывает новый двенадцатилетний цикл Восточного календаря, обещая много событийных нюансов, неожиданных поворотов и значимых перемен - как раньше уже точно не будет! Готовимся к масштабным обновлениям, настраиваемся на позитивные перспективы, уверенно достигаем поставленных целей и пребываем в моменте «здесь и сейчас». Так что же Белая Крыса обещает каждому представителю знаков Зодиака?

Овны

Им не занимать амбициозных устремлений и деловой активности, у них есть все шансы добиться поставленных целей, добиться заслуженного авторитета и выйти на качественно новый уровень жизни, им предстоит лишь умерить свой пылкий нрав и привычку рубить сгоряча, добавив мудрости в создании стратегий и гибкости в принятии решений. Это время проверки на прочность и твёрдость намерений, способность выйти из зоны комфорта навстречу будущим перспективам, пребывая в фокусе внимания общественности со всеми поражениями и победами, и обрести в итоге надежных друзей и соратников на этом тернистом пути.

Тельцы

Они наделены упорством и трудолюбием, что позволяет быть успешными и добиться комфорта во всех сферах жизни, проявив чуть больше проворности, поменять саму структуру жизни и мировоззрения, пересмотреть привычную рутинную стабильность, спланировать в соответствии с предоставляемыми возможностями, хоть они и не любители перемен. Год превосходен для получения новых знаний, навыков, опыта, расширения горизонта и смены места жительства, тем более у Тельцов чутье на выгодные условия, материальный достаток и приумножение финансов, а верные друзья всегда окажут поддержку в нужный момент.

Близнецы

Им придется по душе калейдоскоп событий, людей, ситуаций, сменяющиеся квесты нового года лишь подогреют интерес к представленным возможностям и вариантам достижения желаемого, значимая роль отводится стратегическому планированию, организационным способностям и мобилизации сил, хотя не лишним будет и «туз в рукаве». В карьерных устремлениях, развитии бизнеса, управлении ситуацией важно не раскрывать все карты сразу, сохраняя интригу и немногословность, а на повтор проблем и ситуаций, найти причину, проработать, извлечь урок, пополнить опыт, и выйти на новый уровень доходов.

Раки

При всём желании раки не смогут прятаться в своем укрытии, их год подтолкнёт распахнуть двери переменам, новым людям и событиям. Доверившись своей интуиции, оставив выжидательные позиции позади, расставшись с уже отжившим и ненужным, Раки способны принять необходимые обновления, покинуть уже ставшую тесной раковину, найти себя в новых ролях, местах, отношениях и обстоятельствах. Важно быть в ресурсном состоянии в партнерских отношениях, признавать свои ошибки, идти на компромисс, брать часть ответственности за происходящее на себя и результаты превзойдут все ожидания.

Львы

Им год подарит возможность развернуться во всей красе и харизматичности, взяв на вооружение кошачью прыткость, смелость и адаптацию к жизненным условиям, они способны достичь немалых высот, подняться по карьерной лестнице, повысить профессионализм и укрепить авторитет, поможет этому предварительное планирование, концентрация на деталях и последовательные шаги реализации целей. Львы будут оценены по достоинству, их мастерство востребовано, а творческий потенциал отразится в наставничестве, что позволит выйти на передовые позиции, и приведет к увеличению доходов.

Девы

У Дев выражена потребность в близости, любви и признании, творческий потенциал направлен на самореализацию, создание собственных проектов, рождение детей, а судьбоносная встреча подарит знакомство с любимым человеком тем, кто пока одинок. Присущая Девам страсть к порядку, детальное планирование и тщательность в исполнении, позволят достичь задуманного, воплотить в жизнь начинания и выйти из гавани в самостоятельное плавание, да и удача будет заглядывать под видом случайного выигрыша или элементарного везения. Главное, сделать первый шаг навстречу себе, признать право быть самим собой и достойно принимать лавры предстоящих побед.

Весы

Этот знак на пороге значительных перемен, закрыть глаза на назревшие проблемы уже не получится, придется вспомнить про решительность и ответственность, стать движущей силой своего окружения, что позволит нащупать и собственный путь и обрести настоящего себя. Врожденное чувство справедливости, искренность и тонкая дипломатия способствуют серьёзным достижениям в финансовой сфере, улучшению жилищных условий, открытию новых возможностей и значимым начинаниям. Поддержка близких, семейные ценности и традиции, крепкие стены родных пенатов станут надежным тылом во всех перипетиях этого года.

Скорпионы

Находясь на гребне событий, перемещений, информации, новых знакомств, скорпионы пересмотрят список жизненных целей, расставят актуальные приоритеты, овладевая нужными знаниями, простроят выгодные стратегии и бизнес-схемы, может проснуться писательский или преподавательский талант. Их цепкая хватка, видение перспективы, хладнокровность и мудрость воина позволят проявить себя в боях и выйти на лидирующие позиции профессионализма и личностного роста. Важно помнить, что один в поле не воин, и поддержка близких людей, наставников, нужных ресурсных связей играет не последнюю роль в достижении желаемого.

Стрельцы

Для Стрельцов год обещает быть перспективным и успешным, распределяя силы и спланировав стратегию действий, можно смело заполнять чистый жизненный лист любыми начинаниями, будь то личностный рост, оттачивание профессиональных навыков или создание собственного бизнеса, и по максимуму использовать предоставляемые возможности. К слову об увеличении финансов, не лишними станут и дополнительные источники дохода. Стрельцам придется смягчить тактику общения, повысить уровень зрелости и мудрости, умение быть в настоящем моменте, стать искренними, слушать своё сердце и смело шагать по пути своего предназначения.

Козероги

Имея чёткие ориентиры и активную жизненную позицию, выверенной стратегией и упорным трудом, Козероги закладывают основы своей дальнейшей жизни, возможности сыпятся на них как манна небесная и обстоятельства складываются наилучшим образом. Каждый продуманный шаг приближает к желаемым целям и обеспечивает рост доходов, личности, профессионализма, а чёткое представление структур и знание правил иерархий даёт главный козырь в их руки. Приправив гибкостью, манёвром, позитивом свою тактику общения и действий, Козероги добьются невероятных результатов и качественного обновления всех жизненных сфер.

Водолеи

Водолеи будут стремиться к уединению подальше от мирской суеты, накопление энергии в беседах с самим собой позволит структурировать всё то, что накопилось в прошлый период, разложить по полочкам имеющиеся ресурсы и найти источники недостающих. Изобретательский ум, помноженный на воображение, создаст жизнеспособно потрясающие проекты, а интуиция позволит выбрать верный путь решений. Приумножение дохода сулят и учреждения закрытого типа. Водолеи придерживаются собственной рациональной системы правил, опираясь на своё видение перспективы, и закрученные жизнью сюжеты ожидает счастливый финал.

Рыбы

Для Рыб это год новых открытий, расширения горизонтов, укрепления позиций в обществе и выбора своего окружения, а также захватывающих эмоций и непредсказуемых поворотов судьбы. Фортуна улыбнется им не раз, подсовывая в нужный момент удачные обстоятельства и поддержку верных друзей. Рыбы способны сотворить себя и выстроить свой мир по новому проекту, упорный труд и трезвый взгляд на вещи, умение адаптироваться к любым ситуациям, природное чутье продвинут к намеченным целям, сплотят команду единомышленников и приумножат финансовое благополучие, останется лишь получать от жизни удовольствие.

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