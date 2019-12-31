Нумеролог о конце десятилетнего цикла: обучение прошло, готовьтесь пахать как лошадь

31 декабря 2019 года - особенный день. Сегодня завершается десятилетний цикл, а завтра уже начнется новый. Барнаульский нумеролог Вячеслав Класин советует использовать сегодняшний день, чтобы спланировать свою жизнь на ближайшие десять лет. Для этого подойдут любые средства – напишите на бумаге свой личный план развития и повесьте на стену, вбейте задачи в приложение-напоминалку или запишите видео.

- Уделите этому хотя бы полчаса. Возьмите чашку кофе и запишите видео послание себе из 2029 года. Как будто вы будущий рассказываете обо всем хорошем, что вы увидели, чему научились и чего добились – себе настоящему, - говорит нумеролог. – Магия начнется сразу при просмотре этого видео, и вы сами не заметите, как ваши желания начнут исполняться.

2020 год – это нулевой цикл, по сути, фундамент. То, что мы заложим в этом году, будем использовать ближайшие десять лет.

- Двойка – это энергия движения, а ноль – степень свободы. То есть нужно будет пахать как ломовая лошадь и при этом прислушиваться только к себе, своей интуиции. Все, что мы посеем в начале года, мы пожнем уже во второй половине. А в целом, год – это задел, на котором будет основываться ваши следующие годы, - говорит Класин.

Представьте, что вы строите дом, в 2020 году вы должны подготовить фундамент. Обучение завершилось в 2019 году, а сейчас настало время действий. Возможно, вы не будете понимать, как строить этот фундамент и не видеть перспективы. В этом случае, просто собирайте кирпичики для своей десятилетней основы.

- Задавайте себе вопрос «Что я сделал полезного?» еженедельно. Каждый успех и результат – это кирпичик. Складывайте их в кучу, в 2021 году придет понимание, как действовать и в каком направлении, - говорит Класин.