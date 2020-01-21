33 удовольствия вместо еды: корреспондент «Комсомолки» продолжает сражаться с жором

И вновь продолжается бой. Еще с прошлого года я пытаюсь укротить аппетит. Побывав на тренинге «Как перестать жрать?» психотерапевтов Николая Прохорова и Виталия Жихрова, стала отслеживать все съеденное и выпитое за день. Записи в дневнике, как утверждают эксперты, помогут осознать свое обжорство, а потом и обуздать его.

За это время я успела понять, что увлекаясь в офисе кофе-брейками, я тем самым усыпляла гормон голода. Но вечером этот зверь, очнувшись от кофейной анестезии, впадал в буйство, заставляя сметать все подряд из холодильника. После этого я решила питаться правильно, дробными порциями. И все бы хорошо. Но…

Вечером я снова тянулась за лишним кусочком, за фужером вина. И это был уже не голод и не аппетит. Так я заедала эмоциональное напряжение, личные проблемы.

- И вы не одна такая, - усмехнулся Николай Прохоров. - Здесь много психологических моментов. В еде, по словам психотерапевта, слишком много всего запаковано. Это и признание, и проявление любви и заботы, и общение, и отдых, в том числе. Одним словом - много чего. Поэтому часто и происходит такой феномен, когда клиенты диетолога срываются на жор через два месяца. Первый месяц все, как правило, стройнеют, здоровье начинает поправляться, эта эйфория переходит на второй месяц и - бац, рецидив! "Да, вес уходит, а счастье-то где?" - грустно думает человек. И что, я теперь буду вот так жить без тортиков каждый день, без жареных шашлыков с пивом, а там же столько счастья!

О да, еда - это близкое удовольствие, что уж говорить. На тренингах психотерапевты даже дают своим клиентам задание составить список из 20-30 удовольствий (кроме съедобных) дома и вне дома. Что ж, я тоже попробовала составить такой списочек с помощью коллег.

И вот, в буран, в печальном настрое вечером я по привычке потянулась к вкуснятине (и да(!) я сделала это), взлетела над жором, как героиня картин Шагала. Решила, что лучше понежиться в теплой ванне, а потом послушать под одеялом аудиокнигу. Или фильм посмотреть, поглаживая кота, или потанцевать, или попробовать достать соскучившиеся краски и выплеснуть на бумагу свое настроение. Или… В списке было 33 удовольствия. Пока я осуществляю свои, у вас есть время составить свой список – не ленитесь, приступайте!

Читайте также:

«Посмотреть в пасть бегемоту». Как корреспондент «Комсомолки» пытается укротить жор [часть первая]

Обманчивые кофе-брейки. Как корреспондент «Комсомолки» пытается укротить жор [часть вторая]

​Ну, за здоровый образ жизни! Как корреспондент «Комсомолки» пытается укротить жор [часть третья]